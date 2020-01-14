В ДНР стартует первый в новом году конкурс красоты «Краса Донбасса – 2020»

14 Янв. 2020 2020-01-14T21:47:29+03:00

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В Республике стартовал первый в новом году конкурс красоты «Краса Донбасса – 2020». К участию приглашаются красавицы со всех уголков Республики в возрасте от 14 до 25 лет. Об этом на днях сообщили в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

— Конкурс проводится в три этапа: заочный (прием заявок), очный (отбор и подготовка участниц), финал, — говорится в сообщении. — В конкурсе имеют право участвовать девушки в возрасте от 14 до 17 лет – в категории «Юная Мисс» и девушки в возрасте от 18 до 25 лет – в категории «Мисс», проживающие на территории Донецкой Народной Республики.

Первый этап конкурса будет проходить заочно. Жюри выберут будущих конкурсанток по анкетам и фотографиям, которые девушки добавят к своей заявке на участие. Детальнее о том, как отправить заявку на конкурс можно узнать по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU