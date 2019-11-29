«Я старалась достойно представить свой любимый город»: Красавица из Донецка боролась за корону «Мисс Волга – 2019»

СЕГОДНЯ 18:41 2019-11-29T18:41:26+03:00

Во время конкурса девушка вела в социальных сетях электронный дневник, где рассказывала о своих успехах. Фото: архив Татьяны в Instagram

Во время конкурса в социальных сетях девушку поддерживала вся Республика, но победа досталась другой [фото / видео]

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Всероссийскому конкурсу красоты «Мисс Волга» в 2019 году исполняется 20 лет. Каждый год на конкурсе выбирают самую красивую девушку. И на этот раз попробовать свои силы решилась модель из Донецка Татьяна Луняченко – воспитанница донецкого модельного агентства «Lotus», студентка юридического факультета и претендентка на звание «Жемчужина Черного моря – 2019».

Конкурс «Мисс Волга – 2019» проходил в Ярославле в начале августа. Однако результаты соревнования красавиц стали известны только на этой неделе, когда в сети появилось видео с финала конкурса. Хоть девушку и поддерживала вся Республика. Но Татьяне так и не удалось заполучить титул.

— Информирую вас об участии в конкурсе «Мисс Волга – 2019». У нас был очень интересный этап «Мисс Интеллект», на котором мне удалось войти в топ-3 из 35 участниц. Для победы не хватило немножко удачи, но я в любом случае очень рада, — пишет Татьяна в социальных сетях.

Кроме интеллектуального конкурса она достойно прошла на дефиле в этническом стиле. Главный элемент ее образа был венок, сделанный из цветочного символа Донецка – из алых роз. После у Татьяны в финале были еще две проходки в купальнике и вечернем платье.

Этнический наряд девушки на конкурсе. Фото: youtube-канала «Мисс Волга»

Татьяна не расстраивается, что у нее так и не получилось взять титул на конкурсе. Поскольку для ее модельной карьеры, прошедшее лето, было действительно жарким. Кроме «Мисс Волга» девушка также поучаствовала в международном конкурсе красоты «Жемчужина Черного моря – 2019», который ранее проходил в Крыму.

— Спасибо конкурсу «Мисс Волга – 2019» за прекрасную неделю в Ярославле, новые знакомства, знания и опыт. Обнимаю всех, кто поддерживал меня на протяжении всего времени. Вы лучшие! Я старалась достойно представить свой любимый город и, думаю, у меня это неплохо получилось. Два конкурса за такой короткий срок это правда непросто, но мне кажется это пока самое плодотворное мое лето, — пишет Татьяна в социальных сетях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/746928" frameborder="0"></iframe> Донецкая модель на конкурсе красоты "Мисс Волга - 2019" (дефиле в вечернем платье).! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU