Украинские солдаты платили командиру по 300 гривен за каждые сутки отдыха

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:05:41+03:00

Рядовые солдаты платили деньги за то, чтобы получить увольнительный на новогодние праздники. Фото: warsopen.com

Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР

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Бизнес у командиров вооруженных формирований Украины разнообразный. Они зарабатывают деньги не только на продаже оружия с боеприпасами, топлива и наркотиков, а еще и сшибают деньги с подчиненных. Так, например, рядовые солдаты платили деньги за то, чтобы получить увольнительный на новогодние праздники.

Офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко сообщил, что в 72-й бригаде украинских вооруженных формирований сутки отдыха обходились солдатам в 300 гривен (около 750 российских рублей, - Авт.).

- В подразделениях 72-й бригады ВСУ работает комиссия штаба оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север». Они выясняют причины оставления позиций военнослужащими соединения в районе населенного пункта Новозвановка, - сказал он. - Было выявлено, что 10 военнослужащих, которые должны были нести службу на данных позициях, находились уже неделю в увольнении, отдавая за каждые сутки отдыха по 300 гривен командиру подразделения.

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ИСТОЧНИК KP.RU