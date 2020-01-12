Дончане предложили внести в квартплату символическую сумму для решения проблемы бездомных животных

12 Янв. 2020 2020-01-12T20:38:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Дончане предложили самостоятельно решить вопрос с бездомными животными, видя полное отсутствие инициативы со стороны властей. Для этого предложили просто внести в ежемесячную квартплату дополнительно рубль или два на содержание приютов и стерилизацию животных.

- Проблема бродячих собак в нашем городе встает с каждым годом все острее и острее, а администрация, к сожалению, никак не может с ней справиться, - написала в соцсети дончанка София Захарова. – В одном городе я увидела такое объявление: «Есть такое предложение: население нашего города составляет почти 450 тысяч человек, почему бы не включить в наши квитанции по оплате коммунальных услуг графу «содержание бродячих собак» с платой в 1-2 рубля на чел. (согласитесь, деньги-то смешные, даже для малообеспеченных) но в месяц по 1-2 рубля с 450 тысяч человек - это уже очень внушительная сумма, которой, я думаю, должно хватить и на организацию, и на содержание приюта для бездомных животных». Мне эта мысль понравилась. К тому же в Донецке куда больше, чем 450 тысяч жителей. Хотелось бы узнать мнение дончан.

Дончане в подавляющем большинстве согласились с Софией и даже предложили увеличить сумму. Но кроме этой инициативы необходим Закон об ответственном отношении к животным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Спасение или предательство?» В соцсетях разгорелся спор о подкинутых под ворота приюта щенках

Волонтеры приюта "ПИФ" в Донецке срочно ищут хозяев подкидышам, в условиях приюта малыши могут не выжить - слабый иммунитет (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU