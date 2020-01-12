2020-01-12T20:38:34+03:00
Дом. Семья

Дончане предложили внести в квартплату символическую сумму для решения проблемы бездомных животных

Эти деньги предлагают перечислять в городские приюты и пускать на стерилизацию животных
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Во всех бедах животных виноват всегда только человек. Фото: liveinternet.ruВо всех бедах животных виноват всегда только человек. Фото: liveinternet.ru
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Дончане предложили самостоятельно решить вопрос с бездомными животными, видя полное отсутствие инициативы со стороны властей. Для этого предложили просто внести в ежемесячную квартплату дополнительно рубль или два на содержание приютов и стерилизацию животных.

- Проблема бродячих собак в нашем городе встает с каждым годом все острее и острее, а администрация, к сожалению, никак не может с ней справиться, - написала в соцсети дончанка София Захарова. – В одном городе я увидела такое объявление: «Есть такое предложение: население нашего города составляет почти 450 тысяч человек, почему бы не включить в наши квитанции по оплате коммунальных услуг графу «содержание бродячих собак» с платой в 1-2 рубля на чел. (согласитесь, деньги-то смешные, даже для малообеспеченных) но в месяц по 1-2 рубля с 450 тысяч человек - это уже очень внушительная сумма, которой, я думаю, должно хватить и на организацию, и на содержание приюта для бездомных животных». Мне эта мысль понравилась. К тому же в Донецке куда больше, чем 450 тысяч жителей. Хотелось бы узнать мнение дончан.

Дончане в подавляющем большинстве согласились с Софией и даже предложили увеличить сумму. Но кроме этой инициативы необходим Закон об ответственном отношении к животным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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