Украинские боевики открывали огонь по Донецку, Горловке и Коминтерново

11 Янв. 2020 2020-01-11T10:16:50+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

Изменить размер текста: A A

Вооруженные формирования Украины продолжают вести огонь по территории Донецкой Народной Республики. Только за прошедшие сутки они пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил и в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Украинские силовики выпустили семь боеприпасов, - говорится в сообщении СЦКК. - Обстрелам с украинской стороны подверглись поселки Зайцево и шахты имени Гагарина на горловском направлении, на донецком направлении - поселки Старомихайловка и шахты «Трудовская» и на мариупольском - село Коминтерново.

Украинские боевики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Напомним, что за предыдущие сутки украинские вояки выпустили по ДНР сорок снарядов и мин. И это при том, что сейчас в Донбассе действует достигнутое в Минске перемирие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР пригрозили последствиями за выпуск в Украине консервов «Сепар в сметане»

Производство тушенки с кощунственными названиями наладили радикалы (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU