2020-01-11T10:16:50+03:00
Политика

Украинские боевики открывали огонь по Донецку, Горловке и Коминтерново

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Комментарии: comments2
Украинские боевики открывали огонь по Донецку, Горловке и Коминтерново. Фото: ТК «Звезда»Украинские боевики открывали огонь по Донецку, Горловке и Коминтерново. Фото: ТК «Звезда»
Изменить размер текста:

Вооруженные формирования Украины продолжают вести огонь по территории Донецкой Народной Республики. Только за прошедшие сутки они пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил и в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Украинские силовики выпустили семь боеприпасов, - говорится в сообщении СЦКК. - Обстрелам с украинской стороны подверглись поселки Зайцево и шахты имени Гагарина на горловском направлении, на донецком направлении - поселки Старомихайловка и шахты «Трудовская» и на мариупольском - село Коминтерново.

Украинские боевики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Напомним, что за предыдущие сутки украинские вояки выпустили по ДНР сорок снарядов и мин. И это при том, что сейчас в Донбассе действует достигнутое в Минске перемирие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР пригрозили последствиями за выпуск в Украине консервов «Сепар в сметане»

Производство тушенки с кощунственными названиями наладили радикалы (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Луганске 13 января: утром мороз, гололед и туман, а днем около нуля градусов
Погода в Донецке 13 января: облачно, без осадков и 2 градуса тепла
В Станицу Луганскую прибыли инструкторы из Канады готовить снайперов и минометчиков
Как получить в Донецке паспорт ДНР: С января изменены реквизиты миграционных служб
В ДНР постараются облегчить жизнь бизнесу и привлечь инвестиции в Республику
Дончане предложили внести в квартплату символическую сумму для решения проблемы бездомных животных
А кто-то верил, что будет иначе? Реинтегрировать Донбасс нацисты предлагают с помощью огня и снарядов
«Мы решили пробить облака и лететь к солнцу!»: Экстремалы открыли донецкое небо для полетов
Российский писатель со своими подписчиками собрали деньги на поездку в Москву студенткам из Макеевки
Гаубицы и зенитки прямо под окнами: ВСУ размещают тяжелую технику под жилыми домами луганчан
Украинского военного подстрелили за попытку оставить позиции
В ДНР стартовал творческий конкурс для детей «Символы моей Родины»
"За цифрами разрушений стоит наша жизнь!" В Горловке украинскими снарядами снова повреждены дома
Команду юмористов из ДНР пригласили поучаствовать в международном фестивале КВН в Сочи
"Подвалом и памперсами обеспечим!": Дончане предлагают тем, кто восторгался новогодней речью Зеленского, пожить на линии разграничения
Интересный кадр: Дончанину удалось запечатлеть белку с орехом у городского пруда Донецка
Погода в Донецке 12 января: небольшой мороз и пасмурно
12 января в Луганске ожидается 2 градуса мороза, снег
Украинские боевики пригнали пять бронетранспортеров в прифронтовые поселки