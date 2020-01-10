Украинская армия обстреляла Донецк и село Саханка

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:14:51+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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Минометы калибром 82-миллиметра, реактивные противотанковые и станковые гранатометы, крупнокалиберное стрелковое оружие – это вооружение украинские вооруженные формирования использовали для обстрела территории Донецкой Народной Республики.

С трех часов ночи 9 января до трех часов ночи 10 января ВСУ пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В зоне обстрела со стороны вооруженных формирований Украины оказались: Донецк (Вольво-Центр) и Саханка, - рассказали в СЦКК.

Всего по территории Донецкой Народной Республики киевские силовики выпустили сорок боеприпасов.

По сообщению ведомства, на данный момент жертв и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Тем временем, украинские вооруженные формирования обстреляли село Березовское в ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU