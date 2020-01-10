2020-01-10T11:14:51+03:00
Политика

Украинская армия обстреляла Донецк и село Саханка

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: sharknews.comФото: sharknews.com
Изменить размер текста:

Минометы калибром 82-миллиметра, реактивные противотанковые и станковые гранатометы, крупнокалиберное стрелковое оружие – это вооружение украинские вооруженные формирования использовали для обстрела территории Донецкой Народной Республики.

С трех часов ночи 9 января до трех часов ночи 10 января ВСУ пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В зоне обстрела со стороны вооруженных формирований Украины оказались: Донецк (Вольво-Центр) и Саханка, - рассказали в СЦКК.

Всего по территории Донецкой Народной Республики киевские силовики выпустили сорок боеприпасов.

По сообщению ведомства, на данный момент жертв и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Тем временем, украинские вооруженные формирования обстреляли село Березовское в ЛНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году пенсии и зарплаты бюджетников в ЛНР и ДНР будут как в Ростовской области

Главы Республик поручили до 2022 года довести уровень пенсий и зарплат бюджетников до уровня зарплат в Ростовской области (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Луганске 13 января: утром мороз, гололед и туман, а днем около нуля градусов
Погода в Донецке 13 января: облачно, без осадков и 2 градуса тепла
В Станицу Луганскую прибыли инструкторы из Канады готовить снайперов и минометчиков
Как получить в Донецке паспорт ДНР: С января изменены реквизиты миграционных служб
В ДНР постараются облегчить жизнь бизнесу и привлечь инвестиции в Республику
Дончане предложили внести в квартплату символическую сумму для решения проблемы бездомных животных
А кто-то верил, что будет иначе? Реинтегрировать Донбасс нацисты предлагают с помощью огня и снарядов
«Мы решили пробить облака и лететь к солнцу!»: Экстремалы открыли донецкое небо для полетов
Российский писатель со своими подписчиками собрали деньги на поездку в Москву студенткам из Макеевки
Гаубицы и зенитки прямо под окнами: ВСУ размещают тяжелую технику под жилыми домами луганчан
Украинского военного подстрелили за попытку оставить позиции
В ДНР стартовал творческий конкурс для детей «Символы моей Родины»
"За цифрами разрушений стоит наша жизнь!" В Горловке украинскими снарядами снова повреждены дома
Команду юмористов из ДНР пригласили поучаствовать в международном фестивале КВН в Сочи
"Подвалом и памперсами обеспечим!": Дончане предлагают тем, кто восторгался новогодней речью Зеленского, пожить на линии разграничения
Интересный кадр: Дончанину удалось запечатлеть белку с орехом у городского пруда Донецка
Погода в Донецке 12 января: небольшой мороз и пасмурно
12 января в Луганске ожидается 2 градуса мороза, снег
Украинские боевики пригнали пять бронетранспортеров в прифронтовые поселки