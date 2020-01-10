Украинская армия обстреляла Донецк и село Саханка
Минометы калибром 82-миллиметра, реактивные противотанковые и станковые гранатометы, крупнокалиберное стрелковое оружие – это вооружение украинские вооруженные формирования использовали для обстрела территории Донецкой Народной Республики.
С трех часов ночи 9 января до трех часов ночи 10 января ВСУ пять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- В зоне обстрела со стороны вооруженных формирований Украины оказались: Донецк (Вольво-Центр) и Саханка, - рассказали в СЦКК.
Всего по территории Донецкой Народной Республики киевские силовики выпустили сорок боеприпасов.
По сообщению ведомства, на данный момент жертв и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
Тем временем, украинские вооруженные формирования обстреляли село Березовское в ЛНР.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В 2022 году пенсии и зарплаты бюджетников в ЛНР и ДНР будут как в Ростовской области
Главы Республик поручили до 2022 года довести уровень пенсий и зарплат бюджетников до уровня зарплат в Ростовской области (Подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU