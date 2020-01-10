ВСУ обстреляли Березовское в ЛНР

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:54:55+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать населенные пункты республик Донбасса.

За сутки киевские силовики один раз нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Обстрелу подвергся район села Березовское, - рассказали в представительстве Республики в Совместном центре.

Киевские силовики применяли для обстрела Березовского вооружение БМП.

В то же время украинские вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня в ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU