ВСУ обстреляли Березовское в ЛНР
Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать населенные пункты республик Донбасса.
За сутки киевские силовики один раз нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- Обстрелу подвергся район села Березовское, - рассказали в представительстве Республики в Совместном центре.
Киевские силовики применяли для обстрела Березовского вооружение БМП.
В то же время украинские вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня в ДНР.
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ИСТОЧНИК KP.RU