2020-01-09T15:54:16+03:00
Политика

«Хотели посмотреть как готов к пожару» - пьяные ВСУшники сожгли сослуживца

Пьяные украинские вояки облили сослуживца спиртом и подожгли
Ольга ГОРДО
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Пострадавшего успели спасти. Фото: https://www.facebook.com/Пострадавшего успели спасти. Фото: https://www.facebook.com/
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То, что в украинской армии процветают дедовщина, пьянки, повальное дезертирство, торговля оружием и амуницией стало притчей во языцех далеко за пределами зоны так называемой «ООС». Разведка ДНР то и дело сообщает о подобных случаях, которым уже никто не удивляется.

Но недавно в рядах украинской армии произошел совсем уж вопиющий случай. Началось все как водится, с алкоголя. Военнослужащие взвода материального обеспечения 2-го батальона 92-й бригады ВСУ употребляли по поводу новогодних праздников. После обильный возлияний, вояки решили повеселиться. Почему-то идея облить спиртом и подожечь спящего сослуживца показалась им забавной. Информация об этом случае поступила от управления народной милиции ДНР.

- По данным нашей разведки, трое военнослужащих из состава взвода материального обеспечения 2-го батальона 92-й бригады будучи сильно пьяными, решили поиздеваться над своим сослуживцем, который спал в соседней комнате. Они вылили на него спиртосодержащую жидкость и подожгли ее. Протрезвев, объяснили, что хотели проверить его готовность и умение действовать на пожаре», — рассказали в УНМ.

В огне украинский военный получил ожоги глаз первой степени, грудной клетки, левой руки, плеча и шеи. В состоянии средней тяжести его отвезли в военный госпиталь Красноармейска. Опасаясь мести со стороны тех же сослуживцев и командования, в больнице пострадавший заявил, что сам себя поджог. Нечаянно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
«Хотели посмотреть как готов к пожару» - пьяные ВСУшники сожгли сослуживца
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