2020-01-10T22:08:26+03:00
Общество

За год в ДНР выписали штрафов почти на полмиллиона рублей за причинение вреда окружающей среде

В 2019 году нарушителей стало больше
Екатерина Сорока
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В 2018 году было выписано 217 нарушений, а в 2019 – 296. Фото: dnr-live.ruВ 2018 году было выписано 217 нарушений, а в 2019 – 296. Фото: dnr-live.ru
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10 января на брифинге в Доме природы зампредседателя Госкомэкополитики при Главе ДНР Алексей Бондаренко подвел итоге 2019 года. Он рассказал, что за прошедший год ведомство выписало штрафов почти на полмиллиона рублей за причинение вреда окружающей среды.

— По выявленным нарушениям составлено 296 административных протоколов. Сумма наложенных административных штрафов составила 397 тысяч рублей, взыскано – 387 тысяч рублей. Предъявлено 15 претензий на сумму 66 тысяч рублей, из них в добровольном порядке признано и оплачено 49 тысяч рублей, — рассказал зампредседателя.

Также он добавил, что в 2019 году нарушителей стало больше. В 2019 году ведомство провело 526 проверок на 305 объектах. При этом проверки осуществлялись по плану и без предупреждений в виде рейдов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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