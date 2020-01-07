За пять лет более 80 квартир предоставили в ДНР сиротам

7 Янв. 2020 2020-01-07T15:42:48+03:00

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Государственная служба по делам семьи и детей ДНР с 2015 года обеспечила квартирами и домами более 80 детей-сирот и лишенных родительской опеки.

- Начиная с 2015 года обеспечено жильем 83 лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, - сообщила пресс-служба ведомства.

Из общей численности указанной категории лиц, обеспеченных жильем, постоянное жилье получили – 47 человек, временное – 36.

Ранее "Комсомолка" писала об усыновлении детей сирот в ДНР. В прошлом году количество усыновлений детей в возрасте старше шести лет выросло по сравнению с 2018 года почти на 20 процента. Растет и количество детей с особыми потребностями, которые обрели семьи. В 2018 году не усыновили ни одного такого ребенка, а в ушедшем 2019 – двоих деток.

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ИСТОЧНИК KP.RU