«Наши дети делали первые шаги в подвале»: На новогоднем утреннике в Донбассе родители не сдерживали эмоций

В последнее воскресенье года едем на Трудовские. Там возле разрушенной украинскими снарядами школы № 106 задумали провести новогодний утренник для местной детворы. Ирония состоит в том, что эта, уничтоженная воинами света школа, как раз и была самой что ни на есть украинской.

Баба Яга и компания

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/753356" frameborder="0"></iframe> Новогоднее поздравление корреспондент "Комсомолки" записал с подвала Трудовских.Юлия АНДРИЕНКО

Утренник мы задумали не просто так, а со сценарием и кучей сказочных персонажей – Дедом Морозом – волонтером Андреем Лысенко, Снегурочкой – девочкой с Трудовских Лилией Кравец, которая, кстати, мечтает стать журналистом, Серым Волчком – 16-летним Максимом тоже с Трудовских, Кикиморой – Ириной Петровской, автором сценария и наших костюмов, тоже живущей на Трудовских и, наконец, Бабой Ягой - в роли вашей покорной слуги. Так уж повелось, что играю ее который год. Еще бы! Ведь у меня есть чудесная гуттаперчевая маска и реакция на нее что детворы, что взрослых меня всегда веселит. Ну в общем, как там у Гете? Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.

Круглогодичный Дед Мороз - Андрей Лысенко.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Кикимора, она же Ирина, накануне утренника обзванивает всех окрестных детей и приглашает их во двор школы № 106. Школы, где все они могли бы учиться, а кто-то и учился, да только украинские снаряды вынудили искать другое место.

Готовы шалить и радовать детвору.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- В этой школе училась моя мама, потом - я, затем - все мои дети, а вот внуки должны были тоже здесь учиться, но школу разбили, - говорит Ира и ее грим Кикиморы с веселыми веснушками так контрастирует со словами, которые она произносит.

ВСУ превзошли фашистов

Только в само здание школы было до десяти прямых попаданий, бесчисленное количество мин легло в школьном дворе и на стадионе, все стены посечены осколками, будто их рвал когтями обезумевший зверь. Полно танковых попаданий, через которые видно небо. А весь двор в ямах от взрывов.

Школа была построена в 1936 году, пережила Великую Отечественную, а вот современную Украину не пережила.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Школа эта была построена в 1936 году, в войну разрушена фашистами, затем восстановлена 1946 году советскими людьми, а сейчас напрочь разрушена украинскими нациками, - рассказывает Ирина. – Там уничтожены все перекрытия, находиться внутри небезопасно. Школа признана не подлежащей восстановлению. А на ее крыше уже растут деревья. Вот так укропы сделали то, что даже их идолам немецким не удалось.

Бомбоубежище было построено уже после Великой Отечественной войны.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Тем временем Андрей Лысенко грузит подарки, и мы трогаемся в путь. Возле школы уже собралась порядочная толпа народа – почти 150 ребятишек! Наши помощники установили елку, и мы начинаем представление. Очень боялась реакции детей на мою маску, да только наших донецких детей таким не возьмешь. Видали они нечисть и пострашнее этой, самую настоящую, которая с терриконов лупит седьмой год по их домам и школам.

Я боялась, как бы моя маска не испугала детей, но донецких - этим не проймешь.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Дети, наоборот, выстроились ко мне в очередь, чтобы сфотографироваться.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Устраиваем состязания, оседлав кто – метлу, кто - посох Деда Мороза, слушаем стихи детворы, водим хоровод и танцуем. В какой-то момент чувствую, что уже задыхаюсь под маской, но вида не показываю. Удивительно, но к нечистой силе выстроилась прямо очередь из желающих сфотографироваться вместе. Андрей - Дед Мороз раздает детям сладкие подарки, а к ним еще и мягкие игрушки. Все довольны и счастливы. Много ли надо этой неизбалованной детворе? Парадоксально, но они даже счастливее своих упакованных сверстников, неискушенные умеют радоваться всему. Когда, наконец, все они уходят, я могу снять маску и вдохнуть полной грудью.

Вот кто был мишенью ВСУ.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Подарков хватило всем.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Только снега не хватает, ощущение Масленницы.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Подвал стал спасением

Мне предлагают осмотреть подвал школы, где целых 9 месяцев жили люди. Более сотни человек размещалось в трех небольших комнатах. Сейчас это даже представить сложно, вместе с тем это было и было относительно недавно - в 2014-15 годах. В подвал ведут крутые ступеньки. Как по ним спускались 80-летние старухи, которых армия родной страны на старости лет загнала в подвал?

Владимир показывает, где жили 9 месяцев более сотни дончан.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- И спускались, и поднимались. Подвала этого изначально не было, построили его уже после Отечественной войны, будто знали, что пригодится. Тут и запасной выход, и система вентиляции налажена, - показывает мне сторож школы Владимир. – В домах оставаться было небезопасно, меня вот с семьей завалило в домашнем погребе. Как мы выбирались с детьми из-под рухнувших стен, как бежали сюда, в школьный подвал под непрекращающимся обстрелом – сколько жив буду – не смогу забыть!

Украинскую школу украинцы разбили первой

Символично, что на центральном фасаде школы изображен украинский жовто-блакытный флаг, над ним надпись: «Витаемо! Донецьк!» («Приветствуем! Донецк!») Школа-то украинская! Получается хлопчики прямо в ридный флаг стреляли – на стене живого места нет.

- А самое главное – они прекрасно видели, куда летят их мины и что тут ни одного военного нет – старики да дети малые. Первый раз наши Трудовские обстреляли в день рождения Порошенко, так стремилась украинская армия угодить своему гаранту. Только в тот день у нас на поселке погибло девять мирных жителей! А потом мы и счет потеряли. Постоянно работали снайпера, стоило мужикам сигарету закурить в темноте, сразу летела пуля, - рассказывает Наталья Николаевна, дом которой практически разрушен ВСУ. – Сюда в подвал сбежалось в первый день 134 человека! Словно рукавичка в сказке подвал вместил всех – от недавно рожденных младенцев на колясках до древних стариков, плохо понимающих, что происходит. Здесь даже парализованные лежали! Вот в таких условиях – на виду друг у друга, в буквальном смысле, плечом к плечу, мы без света и воды жили тут долгих девять месяцев. Младенцы в подземелье начинали делать свои первые шаги. Грелись мы возле буржуйки, порой не выходя на поверхность по восемь часов, когда шли обстрелы. Когда-никогда волонтеры привозили продукты, разгружались и тут же уезжали. Питались все мивиной да консервами.

Наталья Николаевна.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Рассказывает, что пар от людского дыхания оседал и струился по стенам водой.

- Запомнилось, как глава одной семьи собирался сделать вылазку за водой и хлебом. А у него в подвале оставались старуха-мать, жена с младенцем на руках и 4-х летняя дочка. Так он ей говорит: «Ты, ласточка, не бойся, это гром гремит, я скоро вернусь, кушать вам принесу». А дите это смотрит на папу и вдруг так серьезно отвечает: «Папа, это не гром. Это нас дядьки плохие убивают», - по лицу Натальи Николаевны текут слезы.

В школу было 8 прямых попаданий.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Так кого ненавидеть?

В подвале и сейчас стоят импровизированные лежанки – из школьных досок и парт. На них – свернутые матрацы и одеяла. На полу - заготовленные баклажки с водой. На одной из парт нахожу книжку и надо же – на украинском языке! «Сказка про йижачка податкивця». Эту книжонку написал когда-то глава налоговой Донецкой области Вадим Бондаренко и одарил ею детей дончан, приурочив сей щедрый дар ко дню защиты детей – 1 июня 2012 года. Будто в другой реальности все это. Но вот кто-то захватил ее сюда, в подвал, может читал или картинки смотрел. И звучит это настоящим сюром. В одной украинской школе детки в подвале читали украинскую книжку, пока их обстреливала… упс! освобождала… украинская армия. Но я уже привыкла, что в таких местах обычно символизм зашкаливает до абсурда.

Йижачок тоже был под обстрелами.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Куда я должна была уехать, скажите мне? Мой дед приехал сюда в 1912 году строить шахты из Орла, а мой отец - из Полтавы. Кого мне ненавидеть? Мать – русскую или отца – украинца? – спрашивает Наталья Николаевна. – Я равно владею и русским, и украинским языками. Как можно вычеркнуть свою историю, своих предков. Как можно героизировать ОУН УПА (запрещенная в РФ организация), если их люди боялись больше, чем немцев? Они резали своих же, насиловали от 8 до 80 лет, занимались грабежом и поборами. Теперь они на Украине герои, а мы – сепаратисты и быдло. Как грамотно разожгли вражду между нами. А ведь есть на Украине нормальные люди, которые сейчас просто боятся рот открыть и все понимают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/753355" frameborder="0"></iframe> Жительница обстреливаемых Украиной Трудовских: Кого мне ненавидеть?.Юлия АНДРИЕНКО

Здесь 9 месяцев жили люди.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Почему-то об этих людях не вспомнил Зеленский в своем недавнем новогоднем спиче и патетических воззваниях «Кто мы?» Вот бы и ответил прежде всего, кто вы, уничтожившие жизни стольких людей, сравнявших с землей их дома, а после этого, что нужно иметь в сердце, чтобы взывать к единству?