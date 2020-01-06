2020-01-06T14:06:53+03:00
Общество

После празднования Нового года у сотрудников МВД ДНР работы только прибавилось

Ведомство зафиксировало 22 преступления и множество нарушений среди автомобилистов на дорогах
Екатерина Сорока
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Убийства произошли в Харцызске и в Старобешевском районе. Фото: voicesevas.ruУбийства произошли в Харцызске и в Старобешевском районе. Фото: voicesevas.ru
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Выходные после празднования Нового года для правоохранителей выдались неспокойными. С 1 по 5 января МВД ДНР зафиксировало 862 нарушений правил безопасности, 33 аварий и 22 преступления. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе ведомсва.

— В период с 1 по 5 января 2019 года сотрудники ГАИ выявили 862 нарушения ПДД, в том числе: 71 факт управления транспортом в нетрезвом состоянии; совершено 6 ДТП, в которых 7 человек получили травмы; зарегистрировано 27 ДТП без пострадавших, в которых автотранспорт получил механические повреждения, — говорится в сообщении.

Кроме того правоохранители продолжают расследования еще по семи преступлениям, которые произошли на прошедших выходных.

— С 3 по 5 января сотрудники органов внутренних дел зарегистрировали 22 сообщения о преступлениях, в том числе: 2 убийства; 5 фактов причинения тяжких телесных повреждений; 5 грабежей; 1 угон; 3 случая изъятия оружия и боеприпасов; 4 попытки реализации наркотических средств, — добавили в пресс-службе.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что комендантский час может быть отменен и не только на время праздников. Это своего рода эксперимент и у него есть свои условия. Если во время новогодних праздников в Республике не увеличится рост преступности, то ограничение могут убрать.

Статистика нарушений за это время от МВД ДНР у нас уже есть. А сам вердикт о статусе комендантского часа станет известен только после 8 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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