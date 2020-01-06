Пушилин прокомментировал слухи о своем аресте и рассказал об эксперименте с комендантским часом

Общение проходило в интернете и на республиканских телеканалах. По многим темам разъяснения давали профильные министры, которые непосредственно в студии получали от руководителя страны соответствующие поручения. «КП» собрала самое важное за 2 часа 50 минут эфирного времени.

О СТАТУСЕ УЧАСТНИКА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

В конце прошлого года в ДНР приняли правки в закон «О социальной защите ветеранов войны», закрепляющие процедуру выдачи удостоверения о статусе участника боевых действий.

Своим Указом Глава ДНР Денис Пушилин учредил межведомственную комиссию из представителей всех правоохранительных структур. Она определяет список подразделений.

- С 2014 года их было достаточное количество – никто не должен быть забыт! - сказал Денис Владимирович. - В последующем с развитием экономики, конечно же, это дополнительные льготы, возможности, которые будут предоставлены. То, что мы планировали, делаем.

Еще один важный аспект обновленного закона – пенсии для военных.

- Стаж военнослужащих будет определяться из расчета «месяц за три». Это закрепим нормативно-правовыми актами, - сообщил Глава ДНР.

О СОСЕДСТВЕ С УКРАИНОЙ

Минские договоренности нацелены на признание миром прав жителей Донбасса и определение условий соседства с Украиной.

- Мы в переговорном процессе продолжаем и будем продолжать участвовать. Для нас это возможность признать всем миром ту свободу, которая у нас есть. При этом нужно понимать еще, как дальше, на каких условиях соседствовать с Украиной. На этот вопрос тоже должна ответить реализация Минских соглашений, - сказал Денис Пушилин.

Несмотря на деструктивную политику украинской стороны, ДНР будет максимально использовать международную площадку в Минске.

- Разговаривать нужно даже с врагом, оппонентом, чтобы прийти к решению острых вопросов, - подчеркнул Глава ДНР.

В пример он поставил обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса, который в соответствии с решением «нормандской четверки» состоялся в конце прошлого года.

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ

Денис Пушилин предложил внести изменения в Конституцию Республики: сделать единственным государственным языком - русский.

- Порядка 99 процентов жителей русский язык считают родным, на нем думают, работают, общаются, поэтому для нас ближе, понятнее, если государственным будет только русский. Об этом свидетельствует и то количество обращений от детей, родителей и учеников, что «все же, может, на русском сконцентрируемся?», - рассказал Глава ДНР.

Украинский язык все эти годы оставался в образовательных программах. При этом родители говорят, что язык совмещен с литературой, а занятий недостаточно, чтобы выучить его полноценно.

Пушилин добавил, что все желающие смогут свободно изучать украинский в качестве факультативного, а власти ДНР не допустят ущемления их прав по языковому или этническому признаку. На сегодня в Республике проживает больше 130 национальностей.

О КОМЕНДАНСКОМ ЧАСЕ

Этот вопрос поднимается дончанами не впервые, ведь по своему сроку комендантский час в ДНР вполне достоин занять место в книге Рекордов Гиннеса. И вот, с 31 декабря по 8 января его приостановили.

- Это эксперимент, - сказал Глава ДНР. - Посмотрим, будет ли рост нарушений в праздничные дни, а потом уже решим сократить продолжительность комендантского часа, убрать его вовсе или оставить все как есть.

О ПОЕЗДАХ В РОССИЮ

Денис Пушилин рассказал, когда поезда пойдут из Донецка в Москву и Крым.

- Мы с белой завистью смотрели на открытие железнодорожного моста с Крымом. У нас тоже было намерение в декабре запустить полноценное сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом и тем же Крымом, - отметил Глава Республики. - Концепция разработана, но есть технические детали, не все зависит от нас. Министерство транспорта и железная дорога работают над решением проблем. Очень надеюсь, что это произойдет в обозримом будущем. И мы тоже достойно отметим восстановление движения поездов в Российскую Федерацию.

ОБ УРОКЕ ПОБЕДЫ В ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Глава ДНР сообщил, что скоро у школьников появится еженедельный урок Победы.

- Все, что связано с Великой Отечественной, для нас важно. Это одна из причин, почему в 2014 году мы сделали осознанный выбор не мириться с отношением новой украинской власти к ветеранам - людям, которые сломали хребет фашизму, и в целом к войне. Думаю, этот урок будет нелишним, введем его с третьей четверти, - сказал Денис Пушилин.

Этот год в ДНР посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

О ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГРАНИЦЫ

Жители ДНР жалуются, что на республиканских КПП очереди продвигаются медленнее, чем на украинских.

- В этом году нам удалось поправить печальную ситуацию с инфраструктурой, но это не решает всю проблему, - сказал Денис Пушилин. – Остаются вопросы как с наличием персонала, так и с коррупцией. Увы, это есть. И нелегальные перевозчики. Почему они проезжают без очереди? Сколько это стоит?

Глава ДНР подчеркнул, что ситуацию надо поменять раз и навсегда.

- Сейчас специалисты разрабатывают необходимый механизм – они подошли нестандартно. Надеюсь, что это оздоровит ситуацию. Изменения увидим уже в ближайшее время, - подчеркнул Пушилин.

Сейчас в Республике на границе с Украиной действуют четыре пункта пропуска. Они расположены в Горловке, Александровке, Еленовке и Октябре.

О ФЕЙКАХ ПРО ГЛАВУ РЕСПУБЛИКИ

Михаил из Харцызска рассказал, что Главу ДНР столько раз арестовывали и снимали с должности, что люди уже и со счета сбились. Не говоря о более мелких небылицах, которые придумывают недруги, распространяя о Пушилине фейки и слухи.

- Я с 14-го года уже приобрел некий иммунитет. Мне это особо работать не мешает, но иногда бывают какие-то уточнения, звонки: «Все ли нормально?» Сейчас этих звонков становится все меньше и меньше. Зачастую это вызывает просто улыбку. Продолжаю работать, и все становится на свои места.

ПАМЯТЬ

Глава ДНР наградил военных за подвиги в 2014 и 2015 годах

Семнадцать бойцов получили «Георгиевский крест», еще троих защитников представили к награде посмертно.

За мужество и отвагу награждены как действующие военнослужащие, так и те, кто уже на гражданке. Фото: glavadnr.ru

Торжественная церемония награждения бойцов Донецкой Народной Республики состоялась в столичном театре оперы и балета имени Соловьяненко. 17 военным, в том числе бывшим, Глава ДНР Денис Пушилин вручил знаки отличия «Георгиевский крест» III и IV степеней за подвиги, проявленное мужество и отвагу. Троих защитников Республики наградили посмертно.

- Награды непростые – за 2014, 2015 годы. Их получили не только бойцы, которые остаются в рядах Вооруженных Сил Республики, но и те, кто уже на гражданке. Самое тяжелое всегда - награждать посмертно. Отдается болью в сердце каждое имя. Эти ребята ценой своей жизни отстояли землю Донбасса и будущее потомков. И всегда тяжело смотреть в глаза родителям, близким, - сказал Денис Пушилин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дончане готовятся к Рождеству

В Воскресных школах дети приготовили подарки взрослым и колядки (Подробнее...)