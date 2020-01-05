Дончане готовятся к Рождеству

Отшумел Новый 2020 год, а жители уже готовятся встречать Рождество Христово. Опять не протолкнуться на рынках и в магазинах, полным ходом закупаются конфеты и рождественские подарки детворе.

В Храмах Республики, даже тех, кто пострадал от обстрелов ВСУ (а их около сорока – Авт. ) пройдут праздничные Богослужения. Главная служба состоится в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Донецка.

ФОТО: Донецкая епархия, Александр Шурлаков

Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион в своей Рождественской проповеди сказал:

- Поздравляю всех вас со святой радостью Рождества Христова и с наступившим Новым годом! Прошу каждого из вас: донесите этот трепет и теплоту из храма Божия всем родным и близким, подарите радость и тем, у кого семьи нет, пусть каждый оценит счастье ощущения плеча ближнего. Прошу также в праздновании Рождества не забывать о главном: при общении с родными и близкими пусть центром и сердцевиной торжества будет Богомладенец Иисус Христос, от Которого мир, радость, любовь и спасение. Если будет так, если приоритетом Рождества и всей нашей жизни будет Бог, тогда всё остальное точно будет на своих местах.

Сейчас во всю украшаются Храмы, помогают в этом и ребята из Воскресной школы.

Помогать украшать Храм приходят ребята из Воскресной школы. ФОТО: Горловская и Славянская епархия

- А еще мы приготовили много поделок, - говорит 8 – летняя Марина. Девочка ходит в Храм Святого Николая, что возле ж – д вокзала. – Вязали, вышивали.

Кстати, Воскресные школы есть и в прифронтовых Храмах. К примеру, в школе при Свято – Игнатьевском Храме , что на 5 участке, неподалеку от аэропорта, детки вышивают бисером прекрасные иконы.

Ну а главное блюдо Рождественского стола на ужин – это кутья.

Традиционно, это блюдо из зерен пшеницы, ячменя, или риса. Их замачивают в холодной воде на ночь (кроме риса), а после готовят на слабом огне под крышкой. Соотношение крупы и воды 1:5. Готовое блюдо сдабривают медом, растертыми семенами мака (их нужно залить горячей водой. а потом процедить), орехами, изюмом. Самый простой вариант – это рис и изюм.

Колядки от детворы нас будут ждать утром 7 января.