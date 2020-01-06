2020-01-06T11:24:09+03:00
Политика

Украинские военные нанесли артудар по Донецку, Горловке и Коминтерново

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские военные нанесли артудар по Донецку, Горловке и Коминтерново. Фото: ТК «Звезда»Украинские военные нанесли артудар по Донецку, Горловке и Коминтерново. Фото: ТК «Звезда»
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за прошедшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 12 снарядов и мин. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины подверглись горловский поселок шахты имени Гагарина, донецкий поселок шахты «Трудовская», а также села на юге – Коминтерново и Саханка.

ВФУ пускали в ход гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Напомним, что за предыдущие сутки украинские военные три раза обстреляли Республику на донецком направлении. И это при том, что сейчас в Донбассе действует перемирие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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