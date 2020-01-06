2020-01-06T09:11:38+03:00
Политика

Пытались уйти от полиции. Трое украинских военных погибли, еще один – ранен

Об этом сообщили в управления Народной милиции ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Грузовик с украинскими солдатами подорвался на минном поле. Фото: anna-news.infoГрузовик с украинскими солдатами подорвался на минном поле. Фото: anna-news.info
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Трое украинских военных погибли, еще один – ранен при подрыве автомобиля на своем минном поле в районе проведения операции объединенных сил. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- По информации нашего источника в штабе оперативно-тактической группировки «Север», сегодня в Золотое-4 нарядом полиции возле одного из городских кафе был обнаружен автомобиль ГАЗ-66 с военными номерами, в который садились военнослужащие 72-й бригады ВФУ с признаками алкогольного опьянения. Требования сотрудников полиции представить документы военнослужащие не выполнили и попытались скрыться. Уходя от преследования, военный ГАЗ сбился с маршрута и заехал на одно из своих минных полей, на котором и подорвался, - рассказал Иван Филипоненко.

Чтобы не портить статистику в канун рождественского сочельника, командир 72-й бригады доложил в штаб группировки «Север» об одном погибшем. Сейчас в соединении для выяснения причин случившегося работает специально созданная комиссия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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