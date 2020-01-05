Украинские разведчики готовят диверсии в Донбассе
Командование украинских вооруженных формирований усилило разведчиками 72-ю бригаду. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Он отметил, что руководство ВСУ пользуются установившимся перемирием для проведения усиления подразделений.
- Усиление произошло с целью проведения возможных диверсий в зоне ответственности НМ Республики, - отметил Филипоненко.
По словам офицера пресс-службы Народной милиции ЛНР, разведчики в 72-ю бригаду прибыли из состава 130-го отдельного разведывательного батальона ВСУ.
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ИСТОЧНИК KP.RU