Украинские разведчики готовят диверсии в Донбассе

5 Янв. 2020 2020-01-05T22:21:33+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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Командование украинских вооруженных формирований усилило разведчиками 72-ю бригаду. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

Он отметил, что руководство ВСУ пользуются установившимся перемирием для проведения усиления подразделений.

- Усиление произошло с целью проведения возможных диверсий в зоне ответственности НМ Республики, - отметил Филипоненко.

По словам офицера пресс-службы Народной милиции ЛНР, разведчики в 72-ю бригаду прибыли из состава 130-го отдельного разведывательного батальона ВСУ.

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ИСТОЧНИК KP.RU