ВСУ стянули вооружение к жилым кварталам в Донбассе

5 Янв. 2020 2020-01-05T15:34:35+03:00

Об этом сообщили в оборонном ведомстве ДНР

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Украинские вооруженные формирования стянули тяжелое вооружение и бронетехнику к жилым кварталам девяти населенных пунктов, подконтрольных Киеву. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Враг продолжает подвергать опасности жизнь и здоровье мирного населения на подконтрольной Украине территории, размещая технику и вооружение в жилых кварталах населенных пунктов, - заявили в оборонном ведомстве Республики.

Разведка ДНР обнаружила размещение 120-миллиметровой гаубицы Д-30 10-й бригады у Пищевика. Зенитный ракетный комплекс «Оса» у Спорного.

- Кроме того, в общей сложности 18 единиц бронетехники дислоцированы в населенных пунктах Пищевик, Спорное, Богдановка, Новоселовка-Вторая, Гнутово, Новобахмутовка вблизи северной части линии соприкосновения и Чермалык, Гранитное, Славное на юге, - рассказали в Народной милиции Донецкой Народной Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU