«Активное долголетие» расширит границы

5 Янв. 2020 2020-01-05T17:18:26+03:00

Продлить активную жизнь не так уж и сложно! ФОТО: ВКонтакте

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Проект «Активное долголетие» в будущем, 2020 году, планирует расширить свою географию по всей территории ДНР. Сейчас в проекте более полутора тысяч участников, и организаторы уверены – будет еще больше!

Проект действует всего лишь месяц. За это время в библиотеке имени Крупской прошли десятки мероприятий. Тем, кому 50+ осваивали компьютер, занимались творчеством, рассказывали о своей жизни. Продлить молодость пожилым людям – это реально и не так уж сложно – считают организаторы.

Только 5 января активные люди ДНР изучали народные традиции, плели куклы – мотанки, изучали декоративное мастерство.

- Сегодняшнее собрание клуба посвящено Новому году и Рождеству Христову, - рассказала библиотекарь отдела искусств Елена Груздева.

Многие пенсионеры особенно благодарны за возможность бесплатно освоитькомпьютерные технологии.

- Я пошла в клуб, чтобы изучить компьютер, да и общения мне не хватает, - рассказала Валентина Петровна. – Племянник подарил мне свой ноутбук, и уехал. Но я умею только включать и выключать. Здесь обещали научить пользоваться. Так что буду разговаривать с подругами, которых судьба по всему миру разбросала!

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ИСТОЧНИК KP.RU