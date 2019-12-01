Почти сто человек посетили первое мероприятие проекта «активное долголетие»

СЕГОДНЯ 20:58 2019-12-01T20:58:09+03:00

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Почтисто пожилых людей посетили мероприятия проекта «Активное долголетие», которое проводилось в библиотеке Крупской в первый день зимы. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе учреждения.

- Сегодня в рамках проекта «Активное долголетие» в библиотеке имени Крупской состоялись несколько мероприятий. Всего в первое воскресенье декабря мероприятия проекта «Активное долголетие» посетило около 100 человек, — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что в кинозале библиотеки прошло заседание клуба любителей поэзии «Лотос», где презентовали книги донецких авторов. Затем в библиотеке прошла кинолекция к 85-летию легендарной российской актрисы Алисы Фрейндлих. Кроме того, в этот день открылась книжная выставка, посвященная международному дню пожилых людей «Возраст, опытом богатый». Она будет работать до 15 декабря.

- Мы не ожидали такого количества участников. Мы надеемся, что каждый получил огромное удовольствие и приедет к нам еще. Благодаря проекту «Активное долголетие» рассчитываем сделать жизнь нашего старшего поколения ярче и интереснее, — цитирует пресс-служба библиотеки координатора проекта Ольгу Арутинову.

ИСТОЧНИК KP.RU