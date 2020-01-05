Юные любители космоса из ДНР выиграли поездку в Москву на зимние каникулы

5 Янв. 2020 2020-01-05T14:23:35+03:00

Ребята даже поучаствуют в обсуждении за круглым столом по вопросам мирного космоса. Фото: ptzgovorit.ru

Около сотни детей Республики стали финалистами всероссийского конкурса «Космос вчера-сегодня-завтра» и в качестве приза они получили приглашение в Москву

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Вчера, 4 января, в Москву из Донецка выехал автобус с сотней школьников. Все эти ребята стали финалистами всероссийского конкурса «Космос вчера-сегодня-завтра». И в качестве приза они получили приглашение провести свои зимние каникулы в Москве. Об этом рассказала советник Главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федоренко.

— Ребята сажали деревья к 85-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина, писали эссе и научные работы, проводили собственные исследования, занимались авиамоделированием и готовили рисунки – это все соответствует разным возрастным категориям конкурса, — рассказала советник Главы Республики. — Работы ребят не оставили никого равнодушными в Москве. И поэтому вот такая большая группа финалистов у нас получилась.

До конца этих зимних каникул юных любителей космоса ждет насыщенная программа. Ребята побывают в Центре управления полетами, посетят павильоны ВДНХ, посвященные космосу, а также встретятся с ветеранами-космонавтами и депутатами Государственной Думы.

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ИСТОЧНИК KP.RU