Новогодняя история обычного дончанина, который каждый год становится Дедом Морозом

Новогодняя пора – время, когда душа жаждет чудес. И тут неважно сколько вам лет – десять или пятьдесят. А потому слушайте.

В некотором царстве-государстве под названием ДНР один простой дончанин по имени Александр Горун уже не первый год помогает на выбор одной, но самой нуждающейся семье в Донецке.

Он им традиционно везет живую ель, сало, курочку, домашние яйца, масло, картоху, солку, домашние соки, майонез. От себя лично даже пообещал ремонт газового оборудования. И что интересно, всегда принципиально без камер и моего журналистского присутствия. Собирает дары по соседям.

Огромная ответственность, что определить такую семью он доверяет мне. - Саш, у меня есть такая семья в Горловке, - говорю ему. - Там и детки-инвалиды. - Юль, с дорогой душой, но боюсь не потяну по бензину. У меня ж весь доход - 7 тысяч на всю мою семью, - сам вздыхает огорченно. Даю ему адрес нуждающейся многодетной семьи из Петровки. - Саш, а ты мне фотки сможешь сделать, когда побываешь у них? – опять спрашиваю донецкого Деда Мороза. - Увы, телефон черно-белый без камер и прочего, - отвечает он, подчеркивая, что огласка не нужна.

Так что придется вам, мои друзья, довольствоваться только моим рассказом. Однажды, в очень бедную семью, у которой дом разрушен войной, а ребятишек – мал, мала, меньше, накануне боя курантов пришел настоящий Дед Мороз. Правда, со стареньким телефоном и доходом в 7 тысяч рублей, но зато с поистине щедрыми дарами. В этот раз еще и бытовой химии удалось раздобыть!

Хозяйка растеряно смотрела на продукты, рассчитывая, сколько всего она теперь сможет приготовить на праздничный стол, а детишки радовались елке. Еще бы, они будут впервые праздновать новый год с настоящей елью! И тут же поспешили ее наряжать.

Вот такие они чудеса. Простые, будничные, понятные, без снопов искр и объективов фотоаппаратов, без пафосных речей и наград за содеянное. Зато с улыбками детворы и растроганными слезами одариваемых. Вы хотели всегда знать, как выглядит Дед Мороз? Пожалуйста! Он перед вами. Оказывается, Дед Мороз иногда бывает без привычных бороды и красного тулупа, но это не влияет на его способность творить чудеса. И зависят они совсем не от туго набитого кошелька, а просто от нашего с вами желания.

Я знаю, что Саша был бы против этой публикации. Но мне кажется, его пример может вдохновить кого-то. Оглянитесь вокруг себя, присмотритесь внимательно к старикам на улице, бедно одетым людям, бегающей детворе. Может для кого-то и вы можете стать Дедом Морозом и подарить маленькое чудо? А добро известно своим свойством возвращаться!

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