Главную елку Республики уберут после Старого Нового года

2 Янв. 2020 2020-01-02T20:14:24+03:00

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Главная проблема после новогодних праздников – это найти время, чтобы убрать елку. Каждый год все идет по одному сценарию. И в итоге елка может простоять еще месяц или, как в народной шутке, до мая. Касается ли эта закономерность городских елок? А вот и нет. На днях мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, когда «новогодняя красавицы» покинет площадь Ленина.

В интервью с донецкой поэтессой Анной Ревякиной Алексей Кулемзин рассказал, что елка в центре города простоит до 15 января. Его сборку начнут сразу же после проводов Старого Нового года.

Добавим, что фотографии донецкой елки «гуляют» в Интернете с самого момента начала ее установки. До последнего люди гадали, какое украшение ей придумали в этом году. Единственная подсказка была о том, что украшена елка будет огнями российского триколора.

— Первые разговоры о ёлке, которая в декабре 2019 была собрана на площади Ленина, состоялись ещё 20 января 2019 года. Сразу после того, как была убрана старая ёлка, мы начали говорить о новой. Именно тогда были первые поручения и первые идеи, — рассказал Кулемзин. — А в декабре 2019 года, я уже знал, какая ёлка будет в следующем году. Уже готов макет ёлки Нового 2021 года, он тоже очень эффектный. Если ничего красивее не придумается, то воспользуемся им.

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ИСТОЧНИК KP.RU