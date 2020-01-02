Украина играет с ОБСЕ в прятки
Украинские боевики продолжают прятать от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ запрещенное Минскими соглашениями вооружение в Донбассе.
- В связи с участившимися случаями фиксации наблюдателями миссии ОБСЕ вооружения ВСУ в зоне ответственности 59-й бригады командование соединения возобновило проведение мероприятий по маскировке запрещенной техники, размещенной в непосредственной близости от жилых домов, с целью предотвращения ее идентификации сотрудниками ОБСЕ, — сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
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ИСТОЧНИК KP.RU