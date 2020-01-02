2020-01-02T17:30:01+03:00
Политика

Украина играет с ОБСЕ в прятки

А представители ОБСЕ не слишком хотят в этой игре выигрывать
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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А обмануть меня не сложно, я сам обманываться рад. Фото: Русская ВеснаА обмануть меня не сложно, я сам обманываться рад. Фото: Русская Весна
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Украинские боевики продолжают прятать от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ запрещенное Минскими соглашениями вооружение в Донбассе.

- В связи с участившимися случаями фиксации наблюдателями миссии ОБСЕ вооружения ВСУ в зоне ответственности 59-й бригады командование соединения возобновило проведение мероприятий по маскировке запрещенной техники, размещенной в непосредственной близости от жилых домов, с целью предотвращения ее идентификации сотрудниками ОБСЕ, — сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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