«Своей речью Зеленский практически признал ДНР и ЛНР»: Реакция дончан на поздравление президента Украины

Впервые Зеленский поздравлял украинцев с новым годом в качестве президента. И, если речи Порошенко до этого были полны коварных ворогов и призывов сражаться с ними, то Зеленский сменил тактику. Сплошное миролюбие и экзистенциальный восторг в признании разнообразия и неповторимости каждого пересичного громадянына одной общей страны. И призыв жить в мире и добре, понимании каждого каждым.

В речи не было и намека на упоминание того, что именно за эту неповторимость, за другие взгляды шестой год уничтожают Донбасс, тысячи убиты, десятки тысяч остались калеками, разрушены дома, по живому разрезаны семьи. Хотя нет, в речи прозвучало про «фотографа, который ЗАЩИЩАЕТ страну на востоке». Защищает – чудесный эвфемизм, не правда ли, за которым - насилие, убийства, кровь. Но зачем об этом вслух?

Пасторальная картина, в которой могут мирно сосуществовать те, у кого в героях Бандера и те, у кого герой – Жуков почему-то ни у кого не вызвала сомнений. Не будь Зеленский прекрасным актером! Причем удивило, что этой речью восторгались многие жители России.

- Это такой тренд сейчас у нас, - объясняет мне подруга из Москвы, позвонившая поздравить с новым годом. – В некоторых кругах считается очень передовым, хаять своего президента и восхвалять президента чужой страны. Они ж не сидели в подвалах и это не их дети разорваны снарядами, что ты хочешь?

Да, это понятно. Трагедия она всегда имеет личный характер. Какое дело до какого-то далекого Донбасса с его стертыми артиллерией селами и свежими могильными холмами? Печалька, не более.

Другое дело – те, кто живет в Донбассе и те, кто живет Донбассом.

- Лакированная речь, полная няшности и ни слова про убитых, - говорит учитель из Горловки. – А зачем о них в праздник?

Действительно, у Зеленского речь идет только о погибших военных, о мирных – ни слова. Сами виноваты, известно.

- А я считаю, Зеленский этой речью признал нас, именно тем, что совсем не упомянул в контексте поздравления. Нас как бы нет. Мы - уже Россия, - говорит Станислав из Донецка. – Ведь о дончанах в своей речи он упомянул только о тех, кто переехал на Украину, а тех, кто не оставил свой дом, для него нет. Вот и замечательно!

- Можно сказать, что президент Украины в своей новогодней речи признал ЛДНР независимыми. Ура товарищи! – подтверждает его слова дончанка Екатерина.

- Оценивать «крутую поздравлялку» вчерашнего клоуна бесполезное занятие. Это, во-первых. Во-вторых, надо быть законченным идиотом, чтобы принимать на веру хоть что-то, что поют птички Коломойского или очароваться их пением. Исключение составляют те, кто получает свои зернышки из его же рук. Им за всё заплачено. В-третьих, Украине нужна полная денацификация и диктатура, чтобы уничтожить под ноль всю бандеровскую и соросовскую нечисть, - согласна с ними Елена из Донецка.

В финале речи звучит многократное пожелание мира. Так вот. Хочется, чтобы те, кто в таком восторге от речи Зеленского, приехали бы лично в Донбасс и, например, пожили какое-то время в Саханке или Александровке, Спартаке или Ясном. И вот там ощутили всю ту «любовь» Украины, которой она ежедневно поливает мирные города и села Донбасса из разного вооружения. Может тогда лицемерие не будет иметь на них столь сокрушительного влияния, а за сладкими речами они увидят действия, порой полностью противоположные озвученным словам?

А всем дончанам – веры в лучшее, крепкого здоровья, понимания в семьях и, главное, настоящего мира, а не фальшивого перемирия!

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