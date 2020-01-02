Покорил публику! В соцсетях обсуждают танец Деда Мороза на детском утреннике
Накануне Нового года – 2020 во всех уголках Республике отгремели детские утренники с Дедушками Морозами, Снегурочками и даже Снеговиками. Даже в торговом центре «Галактика», что находится в Макеевке, была собственная вечеринка для детей. Там аниматоры решили развлекать детишек флексом (прим. ред. - современные танцы, популярные у подростков в Интернете). Особенно отличился Дедушка Мороз. Видео с его танцами завирусилось в социальных сетях.
Родители детей в социальных сетях рассказывают, что современный Дед Мороз покорил их детей. А некоторые взрослые захотели позвать аниматоров на корпоратив.
Покорил публику! Соцсети покорил танец Деда Мороза.! другой источник
— Супер! Молодцы! Детки в восторге. Спасибо, что в такое непростое время радуете детишек, — пишет Катерина.
— Такого бы Деда Мороза и для взрослых, — добавила Наталья.
— Это у вас Дед Мороз или какой-то молодой Мороз? А вообще супер. Премию Деду выписывайте! — добавил Иван.
Оказывается, это не последний утренник в «Галактике». Дедушка Мороз со своей внучкой Снегурочкой проведет еще одну вечеринку для детишек.
— Самые веселые утренники в торговых центрах «Галактика». 4 января в 11.00 в каждом торговом центре будет заключительный бесплатный утренник для ваших деток, — пишут сотрудники ТЦ в социальных сетях.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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