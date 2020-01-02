Как будет работать Миграционная служба ДНР

2 Янв. 2020 2020-01-02T10:59:27+03:00

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Миграционная служба Донецкой Народной Республики будет принимать заявления на гражданство Российской Федерации 4 января по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 72 (зал главпочтамта ГП “Почта Донбасса”). Об этом сообщили МВД ДНР. Режим работы: с 9:00 до 15:00.

"Комсомольская" правда уже писала, что ажиотаж на получение паспортов РФ не спадает. Благодаря электронной очереди попасть в отделения Миграционной службы стало легче. Тем не менее, желающих много.

- Я думаю, работники просто не успевают все оформить, - говорит дончанин Виталий. - Я работаю хирургом в двух больницах, прикинул, что мне нужно просто взять отпуск для того, чтобы получить паспорт ДНР, а потом оформлять российский. Но я себе этого не могу.Остается только ждать, когда очередь убавится. Но, думаю, будет это не скоро.

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ИСТОЧНИК KP.RU