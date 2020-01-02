"Почтой Донбасса" выдано 200 тысяч талонов на получение паспорта РФ

2 Янв. 2020 2020-01-02T08:54:42+03:00

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Более 200 000 талонов для оформления документов на получение паспорта ДНР и Российской Федерации выдано «Почтой Донбасса» с июля прошлого года выдали.

- Общее количество талонов за период с июля по декабрь 2019 года на паспорта ДНР и РФ составило 200 000 штук. В частности, на паспорт России – около 50 000, на ДНР – более 150 000, — отметили в пресс-службе.

Кстати, электронная очередь для подачи документов на получение республиканского и российского гражданства заработала с 1 июля. Так что прошло всего пол года!

В талоне указана дата, время и отделения миграционной службы, а также необходимый перечень документов. За день до назначенной даты человек получает SMS-уведомление на номер "Феникса".

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ИСТОЧНИК KP.RU