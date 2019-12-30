2019-12-30T20:33:12+03:00
Политика

Обмен пленными-2019: «На Украине всех обменянных пленных пытали» - Морозова

Дарья Морозова сообщила, что все удерживаемые Украиной граждане ДНР подвергались пыткам и другим силовым методам воздействия
Ольга ГОРДО
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Ко всем пленным применялись незаконные методы дознанияКо всем пленным применялись незаконные методы дознанияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Все люди, которых ДНР получила от Украины в ходе обмена 29 декабря, подвергались незаконным методам дознания. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщила уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.

- Вчера, после обмена, я опросила всех лиц, которых мы получили в ходе обмена пленными. И не было ни одного человека, который не сказал, что к нему применялись методы незаконного дознания. То есть люди подтвердили, что в отношении них применялись пытки, — отметила Морозова.

Обмен пленными между Украиной и Республиками Донбасса состоялся 29 декабря на линии разграничения сторон возле контрольно-пропускного пункта «Горловка» на севере одноименного города. ДНР получила по обмену от Киева 61 человека, Донецк передал Украине 51 человека. Всего же Донецкая и Луганская Народные Республики передали украинской стороне 76 человек, представители Украины в свою очередь – 124 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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