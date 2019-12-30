Киев передал ЛНР трех беркутовцев

СЕГОДНЯ 10:44 2019-12-30T10:44:50+03:00

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Во вчерашнем обмене Украинская сторона передала ЛНР трех бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которых Киев хотел осудить за события на майдане. Об этом журналистам сообщила представитель Республики контактной группы, руководитель группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

- В результате обмена удерживаемыми лицами между Луганской Народной Республикой и Украиной были освобождены три человека беркутовцев. Это была сложная и серьезная работа, но аргументов у Республики для освобождения этих людей было более чем предостаточно, - сказала она.

Представитель ЛНР уточнила, что "Луганску было передано три человека (из числа бывших сотрудников "Беркута"), Донецку – два человека".

Кобцева также прокомментировала слова Зеленского о готовности обменять сто беркутовцев на одного украинца

- Господин Зеленский, встречая вчера в аэропорту освобожденных из плена людей, которых освободили Республики, в своей речи сам подчеркнул, что при необходимости он бы отдал и "сто беркутовцев" за тех людей, которые находились в Республиках. Это подтверждает то, что со стороны Республик были выставлены правильные требования, весомые аргументы, и украинской стороне пришлось их принять и пойти на компромисс, выработать механизм по взаимодействию, и пять "беркутовцев" по спискам были переданы Республикам, - подчеркнула представитель ЛНР.

Напомним, это первый за два года крупный обмен пленными между Республиками Донбасса и Киевом. В результате обмена ЛНР передала украинской стороне 25 человек и получила 63.

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ИСТОЧНИК KP.RU