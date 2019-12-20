Денис Пушилин: Президент Зеленский не раз уже продемонстрировал, что не нужно верить тому, что он говорит

СЕГОДНЯ 18:15 2019-12-20T18:15:06+03:00

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Сегодня Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время ежегодного послания к депутатам Народного совета заявил, что в ДНР установлены приоритеты, цели и задачи курса как полноценного государства.

- Конечно, питать иллюзии относительно каких-либо добрых намерений киевских властей нам не стоит, - говорит Денис Владимирович. - Президент Зеленский не раз уже продемонстрировал, что не нужно верить тому, что он говорит.

По словам лидера Республики, невыполнение обещаний гаранта Конституции незалежной касаются всего: от обещания платить пенсии гражданам республик Донбасса до выполнения Минских договоренностей.

- Не стоит оглядываться на Украину: у нее своя дорога, у Донецкой Народной Республики – своя, - отметил глава государства. - Мы уже давно определили вектор развития, который был заложен еще в 2014 году – это интеграция с Российской Федерацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU