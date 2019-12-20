В ДНР повысят зарплаты

СЕГОДНЯ 13:50 2019-12-20T13:50:05+03:00

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Хорошую предновогоднюю новость озвучил депутатам НС Глава ДНР Денис Пушилин 20 декабря..

- Процесс поэтапного повышения будет продолжен. Нам предстоит за несколько ближайших лет выйти на уровень доходов близрасположенных областей Российской Федерации», — сообщил Денис Пушилин.

До этого лидер ДНР анонсировал с 1 января 2020 года повышение зарплат бюджетникам на 26 процентов и 20-процентное увеличение размера пенсий жителям Республики.

Новое повышение станет пятым по счету в истории ДНР.

Донецкий экономист Игорь Иванов так прокомментировал новость:

- Нужно, чтобы заработала экономика, - сказал экономист. - Но из - за непризнанности сбывать продукцию тяжело. Я думаю, мы можем развить машиностроение и быть лидерами в этой области. И, конечно, уголь и металл - традиционно визитная карточка Донбасса. И здесь остались специалисты, которые будут работать в этих отраслях. А реальная экономика - это хорошие зарплаты и пенсии.

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ИСТОЧНИК KP.RU