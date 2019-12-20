Глава ДНР: Не стоит оглядываться на Украину: у нее своя дорога, у Донецкой Народной Республики – своя

СЕГОДНЯ 17:13 2019-12-20T17:13:45+03:00

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Глава Донецкой Народной Республики заявил, что государство стремиться в Россию. Об этом Денис Пушилин сказал во время ежегодного послания депутатам Народного совета.

- Не стоит оглядываться на Украину: у нее своя дорога, у Донецкой Народной Республики – своя, - отметил глава государства. - Мы уже давно определили вектор развития, который был заложен еще в 2014 году – это интеграция с Российской Федерацией. Донбасс пережил очень много испытаний ради возможности жить свободно и развиваться вместе со своей исторической родиной – Россией, - заявил Денис Владимирович.

Глава ДНР отметил получение гражданами Донецкой Народной Республики паспортов Российской Федерации и аккредитацию российскими вузами местных учебных учреждений.

- Это стало реализуемым благодаря подписанному 26 апреля 2019 года Указу Президента России Владимира Владимировича Путина, - говорит Пушилин. -Стоит также упомянуть успехи, достигнутые в сфере образования. Республиканские высшие учебные заведения плодотворно работают над получением российской аккредитации. Это позволит сделать образование в Республике более конкурентоспособным и привлекательным не только для нашей молодежи, но и для абитуриентов из других государств.

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ИСТОЧНИК KP.RU