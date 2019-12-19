Новый год в Донецке – 2020: как правильно выбрать праздничную елку домой

СЕГОДНЯ 10:09 2019-12-19T10:51:08+03:00

Чтобы сосна простояла дольше, ее нужно устанавливать далеко от радиаторов, печей или обогревателей. Фото: dan-news.info

Председатель госкомитета лесного и охотничьего хозяйства ДНР Алесей Шелбаков рассказал, как правильно выбрать елку домой на Новый год в Донецке – 2020

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На Новый год – 2020 в Донецке открылось около ста официальных торговых точек, где можно купить живую сосну. На елочном базаре можно найти елку «на любой вкус», размер, цвет и кошелек покупателя. Как не ошибиться с выбором «живой новогодней красавицы», рассказал председатель государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства ДНР Алексей Шебалков.

ВЫБИРАЙТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

По словам Алексея Шебалкова, на елочных базарах в основном продают крымские и обыкновенные сосны. Одни выращиваются в лесхозах Республики, а вторые – завозятся из России.

— Завезенная обыкновенная сосна заготавливается в лесу еще в октябре, следовательно, в квартире она простоит недолго, так как живица подсохла, и хвоинкам не на чем держаться, — рассказал председатель комитета.

Если хотите, чтобы сосна простояла пышная до конца всех новогодних праздников и дольше, то лучше выбирать отечественного производителя крымских сосен.

КАК ОТЛИЧИТЬ ОБЫКНОВЕННУЮ СОСНУ ОТ КРЫМСКОЙ?

Отличить крымскую сосну от обыкновенной очень просто. Крымская сосна имеет более глубокий темно-зеленый оттенок хвои, а сами иголки чуть короче.

Единственный недостаток – это размашистые ветки. Чтобы сосна выглядела более пышной, нужно будет изловчиться и немного подвязать ветви ближе к стволу. По этому критерию у обычной сосны есть явное преимущество.

ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ОТ ПРОФЕССИОНАЛА

Также Алексей Шебалков дал еще несколько советов покупателям живых сосен, как правильно выбрать дерево к новогодним праздникам.

— Я советую покупателям не полениться и пощупать место среза дерева, так называемый комель. Если он липкий, значит сосна свежеспиленная, поэтому она будет обладать более насыщенным хвойным запахом и простоит дольше, — добавил председатель лесного и охотничьего комитета.

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ИСТОЧНИК KP.RU