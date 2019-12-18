Погода в Донецке сегодня, 18 декабря: туман и +7
Зима не спешит пока в Донецк. Легкий снежок, выпавший в начале декабря давно растаял и пока о зиме напоминает лишь новогодняя елка в центре города на площади Ленина.
Вот и среда 18 декабря выдастся для дончан теплой и сырой. Температура сегодня днем +7, а вечером +5.
В Донецке на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.
Кстати, 18 декабря отмечается день памяти преподобного Саввы Освященного. Продолжаются Варваринские морозы. В старину говорили: «Савва стелет, Савва гвозди острит, Савва путь засалит», что означало, что дороги становились скользкими. В этот день все ещё наблюдали за дымом: если он столбом — к морозу; если без ветра бьет к земле — надо ждать снега. А если на Савву дул сильный ветер, такого же ветра следовало ожидать в течение всей оставшейся части месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU