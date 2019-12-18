Какая погода нас ждет в Новый год 2020 в Донецке

СЕГОДНЯ 10:12 2019-12-18T10:21:40+03:00

Все прекрасно, вот только немного снега не хватает. Фото: Евгении Карпачевой

Морозы и снег придут в Донбасс после 25 декабря, как раз накануне Нового 2020 года

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Не спешит в Донецк зима, что и говорить. Легкий снежок, едва покрывший землю в начале декабря, давно растаял и в городе держится туманная, сырая погода, больше характерная для весны. О том, что на пороге у нас Новый 2020 год напоминает разве что нарядная елка в центре площади Ленина.

Но так будет недолго. Плюсовая температура продержится в ДНР вплоть до 25 декабря, а начиная с 26 декабря дончан ждут легкие морозы до – 2. В последние дни 2019 года мороз крепчает – столбики термометра опустятся до -7. А самое главное - синоптики нам обещают небольшой снег, начиная с 28 декабря.

В самый последний день уходящего 2019 года температура воздуха в Донецке будет нулевая и землю укроет снежок. Чему, несомненно, обрадуется вся детвора и что огорчит наших коммунальщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU