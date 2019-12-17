Новый год 2020 в Донецке: Огни главной елки Донецка зажгут 23 декабря

Новый год 2020 в Донецке не за горами. На площади имени Ленина уже установлена главная елка Республики. 23-метровую новогоднюю красавицу венчает пятиконечная звезда. Сейчас коммунальщики наряжают ее. На елке уже появились первые светодиодные снежинки. Зеленую красавицу опояшет горящая цветами российского триколора гирлянда - более трех километров в длину!

Огни главной елки Донецка зажгут 23 декабряФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

САМЫХ КРЕАТИВНЫХ ШКОЛЬНИКОВ НАГРАДЯТ

Также украсят фонтан возле филармонии и скверы, прилегающие к площади. В Первомайском, находящемся прямо за памятником Ленину, подсветят беседку влюбленных и деревца. Засияет огнями и центральная улица Артема – наиболее красочно между проспектами Гурова и Комсомольским.

На площади появится арт-объект из декоративных елок - «Елочный городок». Новогодние красавицы будут разукрашены в разные цвета школьниками каждого района города. Возле новогоднего арт-объекта можно будет сфотографироваться и заодно определить лучшую композицию. Самых креативных школьников наградят.

Любителям селфи и вовсе будет раздолье. На площади установят праздничные композиции: «Волшебные сани Деда Мороза», «Подарки от Деда Мороза» и «Семья снеговиков».

РЕБЯТИШЕК ОЖИДАЮТ ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ПРОСТОКВАШИНО

Огни главной елки Донецка зажгут 23 декабряФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Огни на главной елке Республики зажгут 23 декабря. В этот же день на площади начнет работать ярмарка «Новогодний бульвар». Дончане и гости столицы смогут приобрести понравившиеся им елочные украшения, подарки ручной работы, сладости и фрукты, а также угоститься ароматным чаем из большого самовара.

В пять часов вечера глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин зажжет елочные огни. А сама праздничная программа начнется двумя часами ранее. Для детворы пройдет представление «Новогодние приключения в Простоквашино».

- В театрализованном шоу зрителей порадуют Дед Мороз со Снегурочкой и творческие коллективы учреждений культуры города, - сообщили «КП» организаторы.

Гуляния продолжатся концертной программой «Новогодний серпантин». С 18:30 до 20:00 на площади имени Ленина будет праздничная дискотека «Золотой хит».

ДИСКОТЕКА ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Огни главной елки Донецка зажгут 23 декабряФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Каждый день до самой карнавальной ночи на центральной площади Донецка будут проходить гуляния. С 24 по 28 декабря с 11:00 до 15:00 - конкурсно-развлекательные программы для детей «Новогодние сказки». Затем все желающие смогут отдохнуть под звучащую фоном «Музыкальную феерию» до 20:00.

29 декабря с 14:00 до 18:00 на площади пройдет конкурсно-развлекательная программа для детей «Новогодние забавы». Затем снова для прогуливающихся фоном включат новогоднюю музыку.

В саму карнавальную ночь на площади Ленина состоится дискотека под открытым небом - «Волшебство Нового года». На сцене выступят эстрадные коллективы столицы. Они исполнят музыку разных лет.

- Друг другу будем желать мира, счастья и всего самого хорошего! – говорит организаторы.

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