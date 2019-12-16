2019-12-16T14:13:34+03:00
Политика

В Украине пообещали Донбассу «постоянного перемирие»

Министр иностранных дел Пристайко даже предположил дату его начала
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: Sm-news.ruФото: Sm-news.ru
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о введении в Донбассе «постоянного перемирия».

- На нормандском саммите в Париже стороны договорились о ряде решений. Во-первых, освобождение «всех согласованных на всех согласованных» людей. Во-вторых, устойчивое, постоянное и всеобъемлющее прекращение огня, - сказал министр.

Пристайко отметил, что перемирие будет объявлено 20 или 21 декабря 2019 года.

- И мы увидим, возможен ли дальнейший прогресс, - подчеркнул глава МИД незалежной.

Донецкий политолог Вячеслав Смирнов считает, что если и будет введено перемирие, то только формально.

- Такие решения нужны украинской стороне для того, чтобы показать тем же Меркель и Макрону: вот, мы стремимся к миру. Однако же не стоит забывать о том, что это не первое перемирие в Донбассе. Они, как правило, срывались Украиной практически сразу же. При этом Киев обвинял в срыве республики. Так будет и в этот раз, - сказал политолог.

Тем временем, вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать республики Донбасса. Только за прошедшие сутки киевские силовики обстреляли горловское, мариупольское и донецкое направления в ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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