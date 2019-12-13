2019-12-13T22:01:59+03:00
Политика

Денис Пушилин отреагировал на заявление Зеленского по поводу изменений Минских соглашений

В ДНР заявили, что Киев не получит контроля над границей без выполнения «Минска»
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В ДНР отвергают попытки Зеленского подменить особый статус «децентрализацией». Фото: ДАНВ ДНР отвергают попытки Зеленского подменить особый статус «децентрализацией». Фото: ДАН
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Очередное публичное заявление Зеленского полностью противоречит соглашениям, достигнутым лидерами четырех государств в Париже, и идет вразрез с Минскими соглашениями, заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Об этом уже ясно заявил президент России Владимир Путин, и мы уже многократно говорили, но если украинский президент такой непонятливый, повторяем еще раз: никакого контроля над границей между Республиками и Россией Киев не получит, - подчеркнул Глава Республики.

Столь истеричное желание украинских политиков изменить подписанные документы лишь указывает на то, что Зеленский не контролирует ситуацию в стране и боится «оппонентов», готовых в любой момент устроить очередной «майдан». Этот страх толкает украинского президента проговаривать явно абсурдные, противоречащие друг другу тезисы в одной и той же речи: мы выполняем Минские соглашения, а они невыполнимы.

До тех пор, пока Украина не прекратит попыток увильнуть от взятых на себя обязательств, конструктивного решения конфликта не будет. А своими заявлениями об изменении договоренностей Зеленский только нивелирует усилия лидеров стран-гарантов не только на встрече 9 декабря, но и за последние пять лет.

Эти намерения представителей Киева через два дня после встречи глав стран «Нормандской четверки» переписать Минские соглашения вызывают недоумение, поскольку во время самого саммита президент Украины подтвердил безальтернативность существующего мирного плана урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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