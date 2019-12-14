Зеленский хочет обмануть «нормандский формат» с закреплением особого статуса Донбасса в Конституции Украины

СЕГОДНЯ 08:29 2019-12-14T09:43:34+03:00

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Команда Владимира Зеленского словно на сцене КВН пытается переиграть других участников «нормандской четверки» при выполнении договоренностей в Париже. В ДНР уже отреагировали на законодательную инициативу президента Украины, который внес в Верховную раду законопроект об изменениях в Конституцию Украины относительно децентрализации власти. Причем сделал это без согласования с ДНР и ЛНР.

Глава Республики Денис Пушилин напомнил Киеву о необходимости закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины. Об этом сообщает пресс-служба руководителя ДНР.

- В Конституции должен быть закреплен особый статус Донбасса, и Киев обязан согласовать все поправки относительно особого статуса с ДНР и ЛНР, - отметил Пушилин. - Так написано в Минских соглашениях и в итогах парижского саммита «нормандской четверки». Эти поправки нужно обсудить на ближайшей встрече Контактной группы в Минске 18 декабря. Если Киев будет уклоняться от их согласования с нами, это станет грубым и прямым нарушением Минских соглашений. Мы не признаем одностороннюю «децентрализацию».

Известно, что законопроект №2598 «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» внесен в Раду 13 декабря как неотложный. Причем пока не обнародовано ни сопроводительной записки, ни самого текста документа.

Впрочем, накануне сам Зеленский в эфире украинского телевидения заявил, что изменения в Конституцию в связи с Минскими соглашениями будут касаться децентрализации на всей территории Украины.

Четыре года назад подобные изменения уже рассматривались. Они предполагали передачу части финансовых полномочий регионам. Но не были определены нормы об особом статусе Донбасса, поэтому окончательное принятие поправок постоянно откладывалось.

Кстати, министр иностранных дел ЛНР, уполномоченный представитель ЛНР на Минских переговорах Владислав Дейнего подметил, каким образом Зеленский пытается манипулировать.

- Пункт 11 Комплекса мер определяет необходимость не абстрактной «децентрализации всей Украины», как пытается преподнести Зеленский, а проведение конституционной реформы, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов, - сказал Дейнего. - А особенности эти - особый статус Донбасса, параметры которого указаны в примечаниях к пункту 11. И касаются они только Донбасса. Попытка «натянуть» эти понятия на всю Украину противоречит и букве соглашений, и элементарной логике.

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ИСТОЧНИК KP.RU