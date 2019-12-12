2019-12-12T13:04:20+03:00
Политика

Через два дня после встречи глав стран «Нормандской четверки» в Киеве заявили о намерении переписать «Минск-2»

В то время как во время самого саммита Зеленский подтвердил безальтернативность существующего мирного плана
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Наталья Никонорова: «В Киеве негласно объявлен конкурс на самое нелепое и абсурдное заявление о Минских соглашениях». Фото: МИД ДНРНаталья Никонорова: «В Киеве негласно объявлен конкурс на самое нелепое и абсурдное заявление о Минских соглашениях». Фото: МИД ДНР
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Намерения представителей Киева через два дня после встречи глав стран «Нормандской четверки» переписать Минские соглашения вызывают недоумение, поскольку во время самого саммита президент Украины подтвердил безальтернативность существующего мирного плана урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом сегодня заявила полпред ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

- Судя по ряду высказываний, которые мы в последнее время слышим от украинских чиновников, в Киеве негласно объявлен конкурс на самое нелепое и абсурдное заявление о Минских соглашениях. Иначе сложно объяснить, почему спустя два дня после проведения встречи глав стран «Нормандской четверки», в ходе которой президент Украины лично подтвердил обязательность и безальтернативность достигнутых в Минске договоренностей, украинские власти заявляют о намерении изменить эти договоренности, - прокомментировала Наталья Юрьевна.

Она призвала украинских переговорщиков ознакомиться с текстом коммюнике по итогам парижских встреч, где указаны конкретные поручения по реализации мирных договоренностей. В частности - согласовать правовые аспекты особого статуса Донбасса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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