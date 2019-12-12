Жительница Первомайска угодила за решетку на 12 лет за шпионаж
Вынесен еще один приговор жителю Донбасса за работу на украинские специальные службы. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил жительницу Первомайска на 12 лет за государственную измену. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ЛНР.
В ведомстве рассказали, что женщина с августа по октябрь 2018 года собирала информацию военного характера и передавала ее кураторам из службы безопасности Украины. За эту деятельность спецслужбы незалежной платили деньги.
- Из-за действий жительницы Первомайска вооруженные силы Украины увеличили количество обстрелов по обозначенному ей району, что привело к разрушению фортификационных сооружений подразделения оборонного ведомства Республики и причинению материального ущерба, - отметили в прокуратуре, отметив, что тем самым создана угроза для жизни и здоровья военнослужащих и в целом безопасности ЛНР.
Жительница Первомайска дала признательные показания. Она рассказала в подробностях хронологию событий и свою роль в совершенных преступлениях
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ИСТОЧНИК KP.RU