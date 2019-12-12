Жительница Первомайска угодила за решетку на 12 лет за шпионаж

СЕГОДНЯ 17:31 2019-12-12T17:31:34+03:00

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Вынесен еще один приговор жителю Донбасса за работу на украинские специальные службы. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил жительницу Первомайска на 12 лет за государственную измену. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре ЛНР.

В ведомстве рассказали, что женщина с августа по октябрь 2018 года собирала информацию военного характера и передавала ее кураторам из службы безопасности Украины. За эту деятельность спецслужбы незалежной платили деньги.

- Из-за действий жительницы Первомайска вооруженные силы Украины увеличили количество обстрелов по обозначенному ей району, что привело к разрушению фортификационных сооружений подразделения оборонного ведомства Республики и причинению материального ущерба, - отметили в прокуратуре, отметив, что тем самым создана угроза для жизни и здоровья военнослужащих и в целом безопасности ЛНР.

Жительница Первомайска дала признательные показания. Она рассказала в подробностях хронологию событий и свою роль в совершенных преступлениях

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ИСТОЧНИК KP.RU