В Луганске Верховный Суд приговорил агентов украинских спецслужб к 15 и 12 годам лишения свободы

В Республиках Донбасса продолжают выявлять агентов украинских спецслужб. Их наказывают лишением свободы на срок до 20 лет с конфискацией имущества.

В основном жителей Республик украинские спецслужбы вербуют во время поездок в незалежную. Чаще всего схема одна и та же. Сначала выявляют тех, кто с виду нуждается в деньгах, потом предлагают заработать на «сливе» необходимой информации. Первые задания типичные – просят сфотографировать центральные улицы в Республиках, потом какой–то определенный объект, затем за кем–то проследить. И только тогда заставляют агента совершить диверсию, а в случае отказа угрожают «сдать» за уже совершенные проделки.

Вербуют не только за деньги. В случае отказа – грозят расправой над родственниками, которые проживают в незалежной. Но в любом случае, главное знать, что все может обойтись только в том случае, если завербованный сразу же после возвращения в Республики обратится в Министерство государственной безопасности и расскажет обо всем, что случилось. Только так можно будет избежать наказания. Но по этой – верной дороге – идут далеко не все.

Одни из тех, кто повис «на крючке» украинских спецслужб и не посчитал нужным обратиться за помощью в компетентные органы и сообщить о вербовке, жители Луганской Народной Республики Дмитрий Праваторов и Екатерина Котенко. Первый – занимался шпионажем в пользу Украины и по заданию спецслужб незалежной подбирал кандидатов на вербовку для сбора и передачи сведений военного характера и информации о военнослужащих Народной милиции. Вторая, будучи женой военного, эту информацию собирала и передавала – разглашала сведения, которые составляют государственную тайну.

Агентурную сеть выявили сотрудники Министерства государственной безопасности. Дмитрия Праваторова Верховный Суд Луганской Народной Республики приговорил к 15 годам тюремного заключения с конфискацией имущества. Екатерине Котенко вынесли приговор в виде 12 лет лишения свободы.

В Министерстве государственной безопасности сообщили, что в случаях противоправных действий со стороны спецслужб Украины, вооруженных сил, добровольческих карательных батальонов или органов внутренних дел необходимо обращаться по телефонам:

+38 (0642) 34–51–64

+38 (099) 562–89–02

+38 (072) 163–28–00

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