2019-12-11T16:13:16+03:00
Политика

Зе – комика поймали на фальсификации

В офисе президента незалежной решили соврать об итогах встречи в Париже
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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В офисе президента незалежной решили соврать об итогах встречи в Париже. ФОТО: static.news.ruВ офисе президента незалежной решили соврать об итогах встречи в Париже. ФОТО: static.news.ru
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Украина по – прежнему пытается петлять между радикалами ,Европой, США и Россией. Задач много, маневрировать все сложнее. Вот и сейчас националистов вроде успокоили с подачи Авакова – мол, президент в париже блюдет государственные интересы, как новый скандал в связи с тем, что команда слуг решила сделать еще вираж в их сторону.

11 декабря стало известно, что в офисе Зе сфальсифицировали коммюнике «нормандской четверки». Сами «слуги» сослались на неточности перевода.

«Обманывает общество!» - Тут же зазвучало со стороны оппозиции. Дело в том, что в Париже стороны договорились, что будут обсуждать все правовые аспекты особого статуса. Именно это отражено в итоговом документе нормандского формата.

- Но украинцы опубликовали слова «все правовые аспекты Закона об особом статусе». Тем самым они сужают понятие особого статуса до одного закона. А это должен быть целый комплекс законов и соглашений. В том числе и поправки в конституцию. Именно на таких условиях была подписана «формула Штайнмайера», - заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

Конечно, в Республике таким откровенным враньем возмущены. И Глава ДНР сделал заявление:

- Ни обмен пленными, ни очередное перемирие, ни другие решения «нормандской четверки» не могут быть реализованы до тех пор, пока Украина официально не опубликует правильный текст коммюнике «нормандской четверки».

Позже в офисе Зеленского «неточности перевода» как бы устранили, а больше «замылили глаза».

- Он сделал это только в украиноязычной и русскоязычной версиях сайта. Что же касается англоязычной версии, то там до сих пор содержится именно сфальсифицированный текст, - комментирует Глава ДНР, - Можно было бы принять это за рассеянность слуг офиса президента, но коммюнике для четырех государств согласовывалось именно на английском языке.

И лидер ДНР еще раз предупредил, что, пока на всех версиях официального сайта украинского президента не появится согласованный лидерами правильный текст, мы не будем выполнять решения саммита.

Встреча в париже длилась несколько часов и подарила Донбассу немного надежды. ФОТО: АПУ

Встреча в париже длилась несколько часов и подарила Донбассу немного надежды. ФОТО: АПУ

- Это определенно мошенничество, - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Танцы между националистами и европейской элитой. Думаете, фашисты Европе нужны? Нет! В четверг Рада рассмотрит закон о продлении особого статуса Донбасса. Его продлят, думаю, обязательно, хотя опять успокаивают радикалов – мол, в новом формате. Но если закон уберут – это реальная угроза минским соглашениям и обострению войны.

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Нормандский марафон в Париже: Путин и Зеленский договорились о первых шагах в Донбассе

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ИСТОЧНИК KP.RU

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