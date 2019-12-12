2019-12-12T10:24:02+03:00
Политика

Донецк, Ясиноватая и Горловка оказались под огнем украинских боевиков

В СЦКК сообщили о новых фактах нарушения «перемирия»
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Донецк, Ясиноватая и Горловка оказались под огнем украинских боевиков. Фото: ТК «Звезда»Донецк, Ясиноватая и Горловка оказались под огнем украинских боевиков. Фото: ТК «Звезда»
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Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки девять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики одиннадцать боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Украинские военные обстреляли поселки шахты «Трудовская», Минеральное, Старомихайловка, Ясиноватая, окрестности Донецкого аэропорта, Спартак на донецком направлении; поселки шахты имени Гагарина и Гольмовский - на горловском направлении и на мариупольском – Коминтерново, - рассказала в СЦКК.

Украинские боевики применяли минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы, а также стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Напомним, что за предыдущие сутки ВФУ 12 раз нарушили «режим тишины», выпустив по Республике больше 50 снарядов и мин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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