2019-12-11T12:06:53+03:00
Политика

ВСУ обстреляли семь населенных пунктов и район «Вольво-центра» в ДНР

По Республике было выпущено 54 боеприпаса
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: shark.news.comФото: shark.news.com
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Вооруженные формирования Украины, несмотря на договоренность «нормандской четверки» о прекращении огня, 12 раз нарушили режим тишины в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Всего по территории Республики украинская армия выпустила 54 боеприпаса. Под обстрелы попали донецкое, мариупольское и горловское направления.

- Под огнем украинских боевиков оказались: поселки Доломитное, Гольмовский на горловском направлении; район «Вольво-центра», поселки шахты «Трудовская», Александровка на донецком направленими; села Новоласпа, Белая Каменка, Саханка на мариупольское направление, - сообщили в СЦКК.

Украинские вооруженные формирования использовали для обстрела ДНР вооружение БПМ и БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

Жители Республики продолжают жить под непрекращающиеся обстрелы ВСУ. В некоторых поселках стрельба не утихает ни на сутки. Население окраин республик Донбасса продолжает страдать, люди продолжают получать ранения и погибать от украинских боеприпасов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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