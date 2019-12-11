В 46-й бригаде ВСУ крупное хищение техники и топлива

СЕГОДНЯ 09:26 2019-12-11T09:26:22+03:00

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Вновь проверка комиссии штаба обнаружила недостачу имущества в украинской армии. На этот раз недостача была выявлена в 46-й бригаде вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Всего же украинские командиры этой бригады расхитили вооружения и топлива на сумму в два миллиона гривен (больше 5 миллионов рублей).

- Во время проверки готовности вооружения и техники к зимнему режиму эксплуатации в подразделениях 46-й бригады выявлено отсутствие двух автомобилей «Урал», трех кунгов (кузовов унифицированных нулевого габарита), двух дизельных агрегатов АД-10 и другого военного имущества, - рассказал Филипоненко.

Поэтому можно сказать, что вооруженные формирования Украины не готовы к зимнему режиму.

- Необходимые для этих процедур топливо, технические смазки и жидкости были списаны, - отметил представитель оборонного ведомства ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU