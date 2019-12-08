В 46–й бригаде ВСУ пропали НАТОвские тепловизоры

СЕГОДНЯ 20:20 2019-12-08T20:20:30+03:00

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Не секрет, что многие украинские военные хорошенько «озолотились» в Донбассе. Продажа оружия, средств защиты и другого имущества, которым незалежную снабжают западные «друзья» – главный источник заработка для них. Информация о том, что в частях украинских подразделений недосчитываются того или иного имущества – появляется в официальных сводках регулярно.

Не успели стихнуть скандалы вокруг недавнего хищения, когда ВСУ продали партию поставленного из США вооружения за 33 тысячи долларов, вспыхнул новый. О нем сообщил офицер пресс–службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

– В одном из подразделений 46–й бригады ВСУ сотрудниками военной службы правопорядка установлен факт хищения двух приборов ночного видения, – заявил представитель оборонного ведомства. – Также выявлена недостача сорока бронежилетов и кевларовых шлемов (кевлар обладает высокой прочностью, шлемы из этого материала разработаны для защиты солдат от пуль и осколков гранат, – авт.)

Уточняется, что комиссия не досчиталась в частях больше половины переданного НАТО имущества. По факту хищения украинские правоохранители возбудили 14 уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU