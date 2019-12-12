«Вырабатывайте устойчивость к стрессам и пейте соки!» Создатель музея Григорию Бондарю Галина Боженко поведала, как жил онколог с мировым именем
Григорий Бондарь, пропагандируя здоровый образ жизни, сам до 80 лет занимался спортом. Каждую среду с шести утра играл в волейбол в спортзале Донецкого техникума промавтоматики.
- У Григория Васильевича была сильная подача, - говорит Галина Боженко, сотрудничавшая с Бондарем почти 30 лет. - Волейбольный мяч казался маленьким шариком в его огромных ладонях.
Редкие дни отдыха Григорий Бондарь любил проводить на рыбалке. Он ездил на реки и водоемы в любимую донецкую степь. Пойманную рыбу всегда отпускал, говорил, что увлечен самим процессом. Рыбалка, общение с природой возвращали ему новые силы, с которыми Григорий Васильевич брался вновь и вновь за спасение жизней своих земляков.
Бондарь всегда говорил о пагубности привычки курения, которая практически всегда становится причиной рака легких.
- Чтобы прожить долгую жизнь, научитесь справляться со стрессами и ешьте здоровую пищу, - повторял он.
У Григория Васильевича в его гостиной, что была рядом с рабочим кабинетом академика, на столе всегда были мед, орехи, фрукты, чай и настойка шиповника, а в холодильнике традиционно - отварной рис без масла и других добавок. На столе академика постоянно были миндаль, чернослив, курага, изюм… Бондарь, бывало, перекусывал после операций и обязательно пил чай с медом или отвар шиповника.
У него в гостиной стояла соковыжималка. Академик регулярно пил свежевыжатый сок и угощал целебным напитком своих гостей. Григорий Васильевич предпочитал яблочный, апельсиновый, свекольный или тыквенный.
Тыкву он любил в любом виде, особенно предпочитал запеченую в духовке.
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ИСТОЧНИК KP.RU