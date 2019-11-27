На днях в столице ДНР подвели итоги литературно-музыкального и художественного конкурса, посвященного памяти выдающегося хирурга-онколога Григория Бондаря. Победителей награждали в помещении Народного Дома-Музея академика, где уже находятся первые экспонаты, рассказывающие о создателе Республиканского противоопухолевого центра.

Народный Дом-Музей имени Григория Бондаря в Донецке учредила известная поэтесса Галина Боженко, которой пятнадцать лет назад Григорий Васильевич подарил вторую жизнь. За решение той проблемы со здоровьем, которая была у поэтессы с детских лет не взялись даже в Санкт-Петербурге, специалисты не могли установить диагноза в течении 36 лет… Григорию Бондарю понадобилось всего два дня размышлений и одна консультация с коллегами из Москвы и Киева, чтобы отыскать пути решения сложнейшей проблемы, и на предложение профессора Бондаря: «Мы с такими прецедентами ещё не работали, ты будешь первая, не побоишься?» поэтесса ответила: «Мне с Вами ничего не страшно!» и три недели активной терапии по схеме Григория Васильевича увенчались успехом: диагноз был установлен и ликвидирована сама проблема.

В Донецке создают музей выдающемуся хирургу-онкологу Григорию Бондарю. Фото: из архива Народного дома-музея имени академика Григория Бондаря

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ

В конкурсе, проходившем под девизом жизни Григория Бондаря: «Самое главное - быть человеком!», принимали участие 45 человек из ДНР и временно подконтрольной Украине территории Донецкой области. Больше двух десятков участников конкурса состояли или состоят на учёте в онкологическом центре.

Жюри оценивало конкурсные работы по четырём номинациям: «Образ академика Григория Бондаря в документально-художественной прозе», поэзии соотечественников, в живописи и фото, в музыке и песне.

В списке призеров - три десятка конкурсантов, четырнадцать из них – жители городов и сел подконтрольной Украине территории Донецкой области: из Славянска, Мариуполя, Авдеевки, Красногоровки, Украинска и Великой Новосёловки. Все они получили дипломы, денежные призы и сувениры на память.

В Донецке создают музей выдающемуся хирургу-онкологу Григорию Бондарю. Фото: из архива Народного дома-музея имени академика Григория Бондаря

В номинации «Образ Григория Бондаря в поэзии соотечественников» первое место разделили Галина Боженко из Донецка и односельчанин Григория Васильевича из села Искра Великоновоселковского района. Именно там, на своей малой Родине, и похоронен Григорий Бондарь. На его скромном захоронении круглый год стоят живые цветы.

Впервые в таком масштабном мероприятии участвовали онкологические больные, для которых этот конкурс стал стимулом к жизни. Одна из участниц, приехавшая с подконтрольного Киеву Донбасса, рассказывает:

- В этом году мне сделали операцию, я прошла лучевую терапию. В больнице и узнала о конкурсе, решила поучаствовать. Получилось. Добралась в Донецк без проблем, благодарна организаторам за конкурс, с удовольствием приму ещё раз участие.

ЗЕМЛЯКИ ПРИВЕЗЛИ ДАЖЕ БАЯН, КОТОРЫЙ ЛЮБИЛ СЛУШАТЬ БОНДАРЬ

Сейчас в просторном помещении Музея уже отремонтирована гостиная, её делали в первую очередь и разместили там привезённый из онкоцентра большой овальный стол, за которым Григорий Бондарь провёл тысячи встреч с пациентами. Он практически жил на работе, был в любую минуту, днём и ночью, готов прийти на помощь. И люди всё это помнят до сих пор.

Галина Боженко показала гостиную, в которой Григорий Васильевич поил своих пациентов чаем на меду с травами и выслушивалФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Григорий Васильевич был добрым и гостеприимным, - вспоминает Галина Боженко. - Своих гостей непременно угощал душистым чаем на меду, с шиповником или с травами, а если человек говорил Бондарю, что не знает с чего начать рассказ, Григорий Васильевич сосредоточенно смотрел на больного и всегда говорил одну и ту же фразу:

- Начинай с правды!

Он уважал любого, кто приходил к нему за помощью. А теперь эти люди вереницами идут в почти что созданный Музей его имени и делятся своими историями.

В помещении Дома-Музея уже готовы два экспозиционных зала и кухонный блок. В одном зале разместятся экспонаты из его детства и юности, в другом – личные вещи, награды, копии патентов на медицинские изобретения. А в кухонном блоке для будущих экскурсантов по методике Григория Бондаря будет готовиться фреш из свежих фруктов, как практиковал в своей жизни профессор.

Уже дети его бывших одноклассников, земляков из села Искра передали в мемориальный фонд коллекцию предметов из детства, которую старательно собирали всем селом четыре месяца. В ней представлена даже керосиновая лампа с алюминиевым отражателем, «каганець», как говорил сам Григорий Васильевич. Передали земляки и чернильницу образца военных лет прошлого столетия, столик, похожий на большую табуретку, за которым учил свои уроки до четвертого класса вместе с одноклассниками будущий академик. Земляки передали в музей и пчелиный улей, который был подарен Григорию Васильевичу на его 75-летие жителями соседнего села Гавриловка и мед, из которого всегда был на столе в его гостиной.

В Донецке создают музей выдающемуся хирургу-онкологу Григорию Бондарю. Фото: из архива Народного дома-музея имени академика Григория Бондаря

Односельчане привезли в музей и баян, который Григорий Васильевич любил слушать, да ещё и песни петь в сопровождении этого баяна, когда приезжал в родное село на денёк-другой на отдых. Григорий Бондарь хорошо пел, обладал редким голосом - басом-профундо, у него было много любимых песен, но «Малиновый звон» ему всегда грел душу. В этой песне есть такие слова: «Малиновый звон на заре, скажи моей милой земле, что я в неё с детства влюблен, как в этот малиновый звон…» Бондарь был бесконечно влюблён в родные донецкие степи, в речку Волчью, что протекала прямо за огородом отчего дома, в людей, что жили и живут в Донбассе. И даже предложение шейха Арабских Эмиратов стать Министром здравоохранения этой страны, жить на полном гособеспечении, ни в чём и никогда не нуждаясь, Григорий Бондарь - отклонил, извинившись и мотивируя свой отказ одним вопросом:

- А кто ж моих шахтёров лечить будет?!

Он вернулся домой, в Донецк, в родной онкологический центр. В 1998 году Григорий Бондарь и его ученик и коллега, а теперь профессор, заведующий кафедрой общей хирургии Донецкого медицинского университета имени Горького доктор медицинских наук Александр Борота получили Почётные Дипломы Европарламента за разработку и внедрение новых методик лечения онкологических заболеваний, которые и по сегодня применяются во многих клиниках, где проводятся операции «По Бондарю».

ФОТОГРАФИЙ БОЛЬШЕ 6 ТЫСЯЧ

Уже почти шесть лет поэтесса с активистами собирает экспонаты для музея Григория Бондаря. Публикации в журналах, книги, фотографии, видео- и аудио записи, картины, статьи в газетах, всё, что связано с именем великого Хирурга-онколога из Донбасса.

В Донецке создают музей выдающемуся хирургу-онкологу Григорию Бондарю. Фото: из архива Народного дома-музея имени академика Григория Бондаря

- В создании Народного Дома-Музея участвует депутат Государственной Думы России Казбек Тайсаев, а так же многие бывшие друзья и пациенты академика, живущие за рубежом, - рассказывает Галина Николаевна.

На сегодняшний день собрано только фотографий больше шести тысяч. Сбор экспонатов в мемориальный фонд продолжается. Музей планируют открыть в ближайшее время. Открытие напрямую зависит от финансирования, а здесь Музей испытывает большие трудности и очень надеется на продолжение дружеской и спонсорской поддержки, приглашает всех присоединиться к этому проекту и поддержать его успешную реализацию.

В Донецке создают музей выдающемуся хирургу-онкологу Григорию Бондарю. Фото: Министерство культуры ДНР

Программой Народного Дома-Музея предусмотрено создание на его базе ресурсно-реабилитационного Центра, где любой обратившийся житель Донецкой Народной Республики получит благотворительную, психологическую, гуманитарную, консультативную медицинскую и юридическую помощь, а так же здесь смогут обрести навыки рукоделия и творчества инвалиды.

Адрес Народного Дома-Музея имени Григория Бондаря: Донецк, улица Куйбышева, дом № 260а.

ДОСЬЕ «КП»

Григорий Бондарь (1932 - 2014) - хирург-онколог, академик. Известен по разработке передовых методов лечения рака желудка и рака мочевого пузыря, методике сварки мягких тканей, проведения пластических операций на желудке. В 1975 году организовал при Донецком медицинском институте кафедру онкологии и был бессменным её руководителем до конца жизни. Являлся основателем и генеральным директором Донецкого областного противоопухолевого центра, который ныне носит его имя.

Григорий Бондарь – автор свыше 800 научных работ и более 250 запатентованных изобретений, под его руководством защитили свои докторские диссертации четырнадцать докторов медицинских наук и почти тридцать кандидатов. Коллектив Республиканского онкологического центра неуклонно продолжает школу Григория Васильевича, которую он оставил как наследие своим продолжателям и потомкам.